Amplitude Surgical

Bonnes performances opérationnelles au 1er semestre 2017-18

 Croissance significative du chiffre d'affaires malgré une base de comparaison élevée : 44,7 M€ - +6,6% et +8,1% à changes constants

 Croissance de 7,9% de l'EBITDA à 6 M€ - marge de 13,3% et de 14,4% hors coûts de démarrage des filiales américaine et japonaise

 Excèdent de trésorerie opérationnelle de +1,8 M€ - Trésorerie nette de 34,1 M€ à fin 2017

Valence, le 28 mars 2018, 18h00 - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, annonce ce jour ses résultats semestriels à fin décembre 2017.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d'Amplitude Surgical, déclare : « La progression de notre activité et la croissance de notre EBITDA démontrent la pertinence et la qualité d'exécution de la stratégie d'internationalisation d'Amplitude Surgical avec, sur ce semestre, plus de la moitié de l'EBITDA générée par les filiales internationales du Groupe. Le démarrage de notre activité aux États-Unis est notre priorité, afin de mettre à disposition des chirurgiens américains nos technologies innovantes. Notre forte dynamique conforte notre objectif de doubler notre chiffre d'affaires en 5 ans (à juin 2021). »

Au cours du 1er semestre de l'exercice 2017-18, Amplitude Surgical a continué le déploiement de sa stratégie et a réalisé un chiffre d'affaires de 44,7 M€, en croissance de +6,6% et de 8,1% à taux de changes constants, et un EBITDA de 6 M€ en hausse de 7,9%, soit une marge de 13,3% en légère progression.

Faits marquants du semestre :

 en octobre 2017, le recrutement d'un Directeur commercial États-Unis, Mark Johnson, a été finalisé. Avec une importante expérience sur ce marché, son objectif est de constituer son équipe et un réseau de distributeurs pour commercialiser les implants du Groupe auprès des chirurgiens américains. Parallèlement, Amplitude Surgical a installé sa filiale américaine au Texas, près de Dallas ; et les premières instrumentations pour des poses de prothèses de hanches et de genoux et les jeux d'implants correspondants ont été expédiés sur place ;

 en décembre 2017, Amplitude Surgical a annoncé le lancement commercial de l'AClip®, une innovation pour la chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur du genou (LCA). La réparation du ligament croisé antérieur est l'une des pathologies les plus fréquentes du genou avec près de 250 000 chirurgies réalisées annuellement en Europe. AClip® est une innovation fortement différentiante, issue de la R&D du Groupe et protégée par plusieurs brevets ;

 enfin, sur le semestre, le Groupe a finalisé l'acquisition de deux sociétés d'agents commerciaux en France, dans la région Est et en Ile de France, afin de densifier sa présence commerciale et conforter son leadership dans ces régions.

Synthèse financière - données à taux courants :

En M€ - Normes IFRS S1 2017-18 S1 2016-17 Var. Chiffre d'affaires 44 657 41 901 +6,6% Marge brute 33 742 31 232 +8,0% En % du CA 75,6% 74,5% +110pb Dépenses commerciales & marketing 19 721 17 815 +10,7% Dépenses administratives 5 450 4 242 +28,5% Dépenses de R&D 2 616 3 655 -28,4% EBITDA 5 955 5 521 +7,9% En % du CA 13,3% 13,2% +10pb Résultat Opérationnel Courant -1 876 -1 455 Charges opérationnelles non courantes -1 358 843 Résultat Opérationnel -3 202 -612 Résultat financier -4 657 -4 354 Résultat Net - part du Groupe -8 602 -5 951 Dette financière nette 90 320 74 030 Trésorerie nette de clôture 34 105 41 636

Marge d'EBITDA de 13,3% et de 14,4% hors coûts de démarrage des filiales américaine et japonaise

Au 1er semestre (juillet - décembre) de l'exercice 2017-18, le chiffre d'affaires d'Amplitude Surgical ressort à 44,7 M€, en progression de +6,6% et de 8,1% à taux de changes constants. La performance du Groupe bénéficie de la mobilisation des équipes en France et dans les filiales mais reste impactée par une base de comparaison élevée (+19,8% à taux constants au 1er semestre 2016-17), notamment au niveau de l'activité avec les distributeurs.

 En France, Amplitude Surgical continue de gagner des parts de marché avec de nombreux nouveaux clients, le chiffre d'affaires augmente de 8,1% à 28 M€. Cette performance intègre une baisse de 3,5 % appliquée sur tous les implants à partir d'août 2017, à l'initiative des autorités de santé. La récente acquisition des agents commerciaux en charge de la gestion directe de territoires clés, dans l'Est et en Ile de France, aura prochainement un impact favorable, en permettant une densification de la présence commerciale du Groupe sur ces territoires.

 À l'International, l'activité des filiales du Groupe continue d'enregistrer de très bonnes performances avec un chiffre d'affaires de 12,9 M€ en progression de +12% et de +17,5% à taux constants. La dynamique commerciale est particulièrement satisfaisante en Australie, en Afrique du Sud, en Suisse et au Benelux tandis que le Brésil et l'Allemagne sont stables ; enfin, le Japon a doublé son activité.

 L'activité directe d'Amplitude Surgical représente désormais près de 92% des ventes du Groupe, regroupant le marché français et les filiales internationales ; elle ressort en progression de +11% à taux constants.

 Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), continuent de progresser, en France notamment (+38%), avec une part des ventes internationales qui atteint près de 60% sur le semestre. Globalement, l'activité de Novastep, 4 ans après les premières commercialisations, représente plus de 7% du chiffre d'affaires d'Amplitude Surgical.

Amplitude Surgical a enregistré une marge brute de 75,6%, en hausse de 110 pb par rapport à celle du 1er semestre 2016-17, principalement attribuable aux bénéfices de l'intégration industrielle combinée à la croissance des ventes et à la baisse de l'activité avec les distributeurs, celle-ci ayant traditionnellement une marge plus faible.

L'ensemble des charges opérationnelles du Groupe ressort à 27,8 M€, enregistrant une progression limitée de 6,8%, reflet des investissements humains et commerciaux du Groupe pour développer de nouveaux territoires et poursuivre sa conquête de parts de marché. A fin décembre 2017, les effectifs d'Amplitude Surgical s'établissent à 392 collaborateurs contre 368 à fin juin 2017 et 306 à décembre 2016 et les charges de personnel ont progressé de 19% par rapport au 1er semestre 2016-17, notamment compte tenu de la prise en compte des différentes acquisitions.

Sur le semestre, le Groupe a reclassé les charges des départements Qualité et Affaires réglementaires en dépenses administratives plutôt qu'en R&D (0,4 M€ au 1er semestre 2016-17). Avec un effectif R&D de 46 collaborateurs à fin décembre 2017, les dépenses totales de R&D représentent 5,8% du chiffre d'affaires par rapport à 7,6% sur l'exercice 2016-17.

L'EBITDA s'élève ainsi à 6,0 M€, en croissance de 7,9%, soit une marge de 13,3% en amélioration de 10 pb par rapport à celle du 1er semestre 2016-17. Après retraitement des coûts de démarrage des filiales américaine et japonaise, l'EBITDA d'Amplitude Surgical s'inscrit à 6,4 M€, en croissance de 5% et faisant ressortir une marge de 14,4%.

Le Résultat Opérationnel Courant s'inscrit en perte à hauteur de 1,9 M€ et le Résultat Opérationnel ressort en perte de 3,2 M€ contre une perte de 0,6 M€ au 1er semestre 2016-17, ce dernier bénéficiant de la prise en compte d'un profit au titre du règlement d'un important litige en Australie. Au 31 décembre 2017, le Groupe a comptabilisé un complément de dotation de 1,4 M€ et continue de provisionner l'intégralité du risque sur le litige avec l'URSSAF lié à la « Taxe promotion des dispositifs médicaux ».

Le Résultat financier est une perte de 4,7 M€, avec une charge nette d'intérêts de 3,4 M€ et la comptabilisation de pertes de change pour 1,2 M€.

Le résultat net est une perte de 8,6 M€ contre une perte de 6,0 M€ au 1er semestre 2016-17.

Excèdent de trésorerie opérationnelle de +1,8 M€ - trésorerie nette de 34,1 M€ à fin 2017

Le flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle du semestre ressort en progression, +1,8M€, contre une consommation de fonds de 8,2 M€ au 1er semestre 2016-17, notamment portée par une amélioration sensible du fonds de roulement, +4 M€ vs. -1,8 M€ au 1er semestre 2016-17. Les investissements semestriels se sont élevés à 11,8 M€, en recul par rapport aux 16,3 M€ du 1er semestre 2016-17, et sont notamment attribuables à l'acquisition des agents en France, à la mise en place d'instrumentations pour 3,5 M€, à l'acquisition d'un brevet pour Novastep et à la poursuite de la mise en place d'une salle blanche pour 1 M€.

En dépit des investissements réalisés et du décaissement de 2,4 M€ pour solder deux litiges, totalement provisionnés, le Groupe dispose d'une structure financière solide avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 34,1 M€ à fin décembre 2017 ; la dette financière nette ressort à 90,3 M€ soit un gearing (Dette Financière Nette / Capitaux Propres) de 0,95 contre 0,78 à fin juin 2017 et 0,65 à fin décembre 2016.

