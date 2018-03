Amplitude Surgical : creusement de la perte nette PDG au 1S

28/03/2018 | 18:45

Amplitude Surgical a fait état ce mercredi après séance d'une perte nette part du groupe d'environ 8,6 millions d'euros au titre des 6 premiers mois de son exercice 2017/2018, contre une précédente perte de 5,95 millions un an plus tôt.



La perte opérationnelle courante du spécialiste des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs a de son côté atteint 1,88 million d'euros, à comparer à -1,46 million au titre du premier semestre de l'exercice clos.



A contrario, l'Ebitda a crû de 7,9% sur un an à 5,96 millions d'euros, tandis que la marge brute a augmenté de 8% à 33,74 millions.



Quant au chiffre d'affaires, il s'est établi à 44,66 millions d'euros, soit une progression de 6,6%.



Enfin, en matière de structure financière, la trésorerie nette a atteint 34,11 millions d'euros, contre 41,64 millions au terme du premier semestre 2016/2017, et la dette financière nette s'établissait à 90,32 millions d'euros au dernier pointage, à comparer à 74,03 millions.



'La progression de notre activité et la croissance de notre Ebitda démontrent la pertinence et la qualité d'exécution de notre stratégie d'internationalisation avec, sur ce semestre, plus de la moitié de l'Ebitda générée par les filiales internationales du groupe. Le démarrage de notre activité aux ÉtatsUnis est notre priorité, afin de mettre à disposition des chirurgiens américains nos technologies innovantes. Notre forte dynamique conforte notre objectif de doubler notre chiffre d'affaires en 5 ans (à juin 2021)', a commenté Olivier Jallabert, PDG d'Amplitude Surgical.





