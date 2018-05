AmRest : vise une cotation à Madrid

La proposition sera soumise le 6 juin aux actionnaires du groupe lors de l'assemblée générale annuelle, précise le document.

AmRest vise une première cotation fin juin à la Bourse de Madrid, ont rapporté samedi les journaux El Economista et Cinco Dias.

AmRest gère les franchises de Kentucky Fried Chicken (KFC), de Pizza Hut et de Starbucks en Europe et en Russie, et a aussi des marques propres en Espagne et en France. La société a réalisé un bénéfice net de 182 millions de zlotys (43 millions d'euros) en 2017, selon les données Thomson Reuters.

(Isla Binnie et Emma Pinedo, Véronique Tison pour le service français)