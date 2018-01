AMUNDI : Barclays revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a relevé son objectif de cours de 77 euros à 84 euros et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Amundi. Le bureau d’études a relevé ses estimations de bénéfice par action de 5% pour 2017 et de 2% pour 2018. En prenant en compte l’impact relutif de 30% attendu de l’acquisition de Pioneer, l’action se traite sur un PER 2018 de 15,5, soit une valorisation bon marché par rapport au secteur qui affiche un PER de 16/17. Selon le broker, le prochain catalyseur sera le point fait sur l’intégration de Pioneer lors de la publication des résultats 2017, le 9 février.Amundi pourrait aussi à cette occasion rafraichir ses objectifs de collecte et sa feuille de route stratégique.