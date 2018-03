Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours de l’année 2017, Amundi Immobilier a réalisé, pour le compte des fonds immobiliers et mandats qu’elle gère, un volume global de plus de 6,4 milliards d’euros de transactions en France et à l’international. Amundi Immobilier voit ainsi le volume de ses acquisitions/cessions progresser d’un tiers par rapport à l’activité de 2016. Les investissements d'Amundi Immobilier sur l'année 2017 ont concerné 38 opérations totalisant près de 834 000 mètres carrés.Même si plus de 4,3 milliards d'euros ont été investis en France, 28% des acquisitions (en volume) ont été réalisées à l'international notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. Ces transactions concernent principalement des actifs immobiliers d'entreprise répartis pour 94% en actifs de bureaux, 5% en actifs de commerces et centres commerciaux et 1% en hôtel.Les investissements en immobilier résidentiel ont totalisé près de 38 millions d'euros. Il s'agit uniquement d'investissements réalisés en France, principalement pour le compte des SCPI fiscales de type Malraux (Reximmo Patrimoine 4), déficit foncier (Amundi Défi Foncier 1 et 2) ou Pinel (Amundi Sélection Logement).Dans le cadre de sa politique d'asset management active, Amundi Immobilier a également cédé 36 actifs pour 387 millions d'euros.Amundi Immobilier a collecté 4,3 milliards d'euros en 2017, portant les encours à 26,3 milliards d'euros ; cette bonne dynamique s'est traduite par un important volume de transactions sur l'année 2017, aussi bien en France qu'à l'international.