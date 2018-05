AMUNDI : nomme un Responsable mondial des marchés émergents

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amundi a annoncé la nomination de Yerlan Syzdykov en tant que Responsable mondial des marchés émergents. A ce titre, il devient responsable de la gestion et du développement de la plateforme d'investissement couvrant l'ensemble des expertises (dette et actions) de l'univers des marchés émergents. La plate-forme Emerging Markets d'Amundi gère plus de 40 milliards d'euros et regroupe 70 professionnels de l'investissement. Yerlan Syzdykov succède à Mauro Ratto qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière.Titulaire d'une maîtrise en commerce international de l'Université de Caroline du Sud et d'un diplôme en cybernétique économique de l'Université de Novossibirsk, a commencé sa carrière en tant qu'analyste Actions émergentes chez Renaissance Capital à Moscou. Il a ensuite travaillé pour plusieurs sociétés à Londres et à Paris sur les marchés émergents avant de rejoindre, en 2000, Pioneer Investments où il a notamment dirigé la division Emerging Markets Bond & High Yield. En juillet 2017 il est nommé responsable adjoint de la plateforme Marchés émergents chez Amundi.