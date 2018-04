Amundi : Assemblée générale ordinaire du 15 mai 2018 Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Amundi - Assemblée générale ordinaire du 15 mai 2018

Paris, lundi 23 avril 2018,

Les actionnaires de la société Amundi sont invités à participer à son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 15 mai 2018, à 10h30, au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 PARIS.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 9 avril 2018 et peut être consulté sur le site internet d'Amundi (http://le-groupe.amundi.com). L'avis de convocation sera publié au BALO du 30 avril 2018 et sera également consultable sur le site internet d'Amundi.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale, et notamment les informations mentionnées à l'article R. 225-83 du Code de Commerce, sont intégrés dans la brochure de convocation de l'Assemblée, et dans le Document de référence 2017, également disponibles sur le site internet d'Amundi.

Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au siège social d'Amundi, au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris.

Pour plus d'information, merci de contacter l'équipe de communication financière investor.relations@amundi.com

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial. Avec l'acquisition de Pioneer Investments, le Groupe gère désormais plus de 1 400 milliards d'euros et compte six plateformes de gestion principales. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est la 1ère société de gestion d'actifs européenne en termes de capitalisation boursière.

Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d'outils et de services. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 5 000 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Contact Presse: Natacha Andermahr

Tel. +33 (0)1 76 37 86 05

natacha.andermahr-sharp@amundi.com

Contacts Investisseurs: Anthony Mellor

Tel. +33 (0)1 76 32 17 16

anthony.mellor@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 (0)1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com



