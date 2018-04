Amundi : prend 4%, forte collecte et synergies accélérées

27/04/2018 | 10:15

En hausse de plus de 4% ce matin à la Bourse de Paris, l'action Amundi saluait les résultats trimestriels publiés par le gestionnaire d'actifs filiale du Crédit agricole. Malgré un effet de marché négatif, l'entrée de capitaux frais se poursuit à bon rythme, et les synergies d'intégration de Pioneer devrait se matérialiser plus rapidement que prévu.



Si au 1er trimestre (T1) 2018, l'effet de marché négatif a pesé à hauteur de 13,5 milliards d'euros, la collecte nette a frôlé les 40 milliards d'euros, chiffre très supérieur aux attentes, grâce notamment aux clients 'retail' et à l'international. A fin mars, l'encours géré par Amundi atteint ainsi 1.452 milliards d'euros, chiffre en hausse de 5,8% sur un an.



Les revenus nets de gestion progressent de 6,8% à 667 millions, et le bénéfice net ajusté à périmètre comparable prend 15% à 240 millions. Soit, en données comptables, + 54% à 221 millions.



Enfin, Amundi attend toujours 150 millions d'euros de synergies de l'intégration de Pioneer, mais désormais selon 'un phasage plus rapide qu'annoncé, avec 60% des synergies comptabilisées en 2018 (contre 40% anticipés)', indique le groupe.





