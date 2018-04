Amundi : retour en grâce, +5% en séance

Le début d’exercice 2018 d’Amundi est particulièrement réussi, ce qui vaut à la division gestion d’actifs du Crédit Agricole un bond de 5% à l’ouverture du marché parisien, au-delà des 70 euros. Le titre avait souffert depuis les pics atteints en février, à la fois à cause de la baisse généralisée des marchés, d’ambitions de moyen terme moins élevées que prévu et de la sécurisation des bénéfices recommandée par certains analystes, compte tenu du parcours remarquable de l’action depuis son entrée en bourse.



Le parcours d'Amundi (gris) au cours des derniers trimestres a largement surperformé son secteur (rouge) et le SBF120 (vert)