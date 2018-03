Anevia : Résultats Annuels 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GENTILLY,28/03/2018

RESULTATS ANNUELS 2017

•Accélération de la croissancede l'activitéTelecom au second semestre

•Relance de la dynamique commercialede l'activité Entreprise

•Renforcement de l'organisationcommerciale et R&D

•Retourà l'équilibredu résultat net au S2 malgré lecontexte d'investissementsnécessaires pour accompagner la croissance

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD),annonceses résultats de l'exercice 2017, après audit par les Commissaires aux Comptes et validationpar le Conseil d'Administration.

French GAAP

En M€, au 31/12(1)

S1 20176 moisS2 20176 mois

201612 mois

Chiffre d'affaires

5,3 7,3

Marge brute

4,3 5,7

En % du chiffre d'affaires

81% 78%

11,79,178%

Charges d'exploitation

(5,4) (6,0)

En % du chiffre d'affaires

102% 82%

Résultat d'exploitationRésultat d'exploitation

(1,0) (0,2)

(9,6)

82%

(1,2)

(0,5)

(1,1) (0,3)

(Intégrant le résultat de change)

CIR et subventionsRésultat net de la période

0,4 0,3

(0,8) 0,0

(0,4)0,60,1

Les frais de R&D sont totalement comptabilisés en charges et sont partiellement financés par le Crédit d'ImpôtRecherche (CIR)

ACTIVITÉ DEL'EXERCICE2017

Sur l'activité Telecom, la performance solide affichée au 1ersemestre s'est accélérée au2ndsemestre avec un chiffre d'affaires qui s'est apprécié sur la période de +53%. Au total, l'activité ressort sur l'année 2017 en hausse de +37% à 9,5 M€.Une performance d'autant plus notable qu'Anevia avait déjà affiché une forte croissance à deux chiffres en 2016 de cette activité.

Sur l'activité Entreprise, Aneviaconfirme au second semestre une stabilisation de ses revenus par rapport au premier semestre. Le second semestre a été marqué par le recrutement comme

VP Sales Worlwide Entreprise d'Ivonne Prugnaud. Ivonnedispose d'une longue expérience dela commercialisation de logiciels et solutions B2B, ayant notamment occupé des fonctions stratégiques au sein du groupe Hoist. Sa compréhension fine des enjeux et des besoins des clients finaux représentera un atout décisif dans le développement de cette activité.

Au totalen 2017, le chiffre d'affaires d'Anevia s'élève à 12,6 M€, en croissance de8% par rapport à 2016. Depuis 2014, Anevia affiche une croissance moyenne annuelle (TCAM) de son chiffred'affaires de +14%.

Anevia a d'ailleurs étédistingué pour sa trajectoire de croissance enregistrée entre 2013 et 2016 en entrant dans le classement des Champions de la Croissance 2018 publié par Les Echos, auquel ont participé plus de 10 000 entreprises en France.

RESULTATS ANNUELS 2017

Retour à un résultat net à l'équilibre au S2 dans un contexte d'investissementsnécessaires pour accompagner la croissance

Afin d'accompagner la dynamique de croissance de l'entreprise et lui permettre de saisir touteslesopportunités d'un marché extrêmement porteur, Anevia a poursuivi le renforcement de son

organisation notamment sur les fonctions commerciales et R&D, les deux piliers de son développement. Ainsi, au 31 décembre 2017, les effectifs de la société, incluant les prestataires, atteignaient 94 collaborateurs contre 75 un an plus tôt.

Le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) s'élève à 0,7 M€, en hausse par rapport à 2016, illustrant l'embauche de nouveaux ingénieurs R&D.

C'est dans ce contexte d'investissementspréparantl'avenirque la société est parvenue à contenir ses charges et à afficher un résultat d'exploitation en améliorationsignificative au second

semestre (-0,2 M€par rapport au 1ersemestre à -1,0 M€), soit au totalsur l'exercice-1,2 M€contre -0,5 M€ en 2016.

Le résultat net revientà l'équilibreau second semestre, contre -0,8 M€ au 1ersemestre, ets'établit sur l'ensemble de l'annéeà -0,7 M€ contre 0,1 M€ en 2016.

Situation de trésorerie au 31 décembre 2017

Au 31 décembre 2017, Anevia disposait d'une trésorerie de 2,3 M€ contre 2,09 M€ au 31 décembre 2016. La trésorerie intègre les fonds levés dans le cadre de l'augmentation de capital

avec maintien du DPS qui a été réalisée en février 2017 pour un montantd'environ1,9 M€(net de frais). La trésorerie intègre également un prêt de laBPI d'un montant de 0,5 M€ainsi que le remboursement du CIR 2016 à hauteurde 0,56 M€.

Les dettes financières au 31 décembre 2017 s'élèvent à 3,2M€ contre 3,0 M€ au 31 décembre2016.

ACQUISITION DE KEEPIXO

Le 5 mars dernier, Anevia a annoncé l'acquisition de Keepixo, une sociétéspécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels de compression vidéo en temps réel. Située à Grenoble, Keepixo offre aux opérateurs TV des solutions pour une diffusion de leurs vidéos en direct ou en différé, avec faible latence, avec une approche multiécran.

Ce rapprochement stratégique permet à Anevia de créer une offre unique de bout en boutcouvrant l'encodage, le packaging, lestockage et le CDN, répondant notamment aux nouvelles exigences de qualité, telle que la haute résolution 4K ou le HDR et renforcer ainsi sonpositionnement au cœur de la chaîne de valeur OTTvidéo.

La réalisation définitive de l'opération reste soumiseà la levée des conditions suspensivesusuelles et au vote de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Anevia quise

tiendra, sur première convocation, le 12 avril 2018au siège de l'entreprise.

R&D : DES PROJETS INNOVANTS POUR RENFORCER NOTRE AVANCE TECHNOLOGIQUE

L'innovation estplus que jamaisau cœur du développement d'Anevia. Ses ingénieurs travaillentquotidiennement afin derenforcer l'avance technologique de l'entreprise et apporter aux clientsdes solutions qui répondent à leurs fortes attentes dans un contexte de transformation profonde de leurs marchés et modèles économiques.

En 2018, Anevia focalisera notamment ses efforts d'innovationautour de trois axes stratégiques majeurs :

•D'une part, les technologies de virtualisation ont considérablement évoluées et permettent aujourd'hui de bénéficier de la simplicité de déploiement, de configuration et d'exploitation sans compromis sur la performance. Au delà du découplage matériel-logiciel, la récente technologie de conteneurisation permet la simplification des tâches d'administration, permettant par exemple à l'aide d'un système d'orchestration de déplacer des logiciels d'une machine à une autre, ou bien de démarrer de plus nombreuses instances de logiciels pour faire face à un pic de charge. L'implémentation de ces technologies (conteneurisation et orchestration) permettra à Anevia d'apporter plus de flexibilité dans le déploiement de ses solutions et d'anticiper sur la transformation actuelle du marché ;

•D'autre part, l'implémentation de nouveaux standards pour répondre à l'attente d'une qualité video toujours meilleure. Dans ce contexte, Anevia fera évoluer ses logiciels pour délivrer une expérience Ultra-HD : augmenter la résolution des videos (4K), améliorer les couleurs et les contrastes (HDR) et fluidifier les mouvements (50Hz) ;

•Enfin, la réduction de la latence introduite par la chaine de diffusion OTT. Regarder en OTT les principaux évènements au plus proche du temps réel est devenu une exigence très forte de utilisateurs, renforcée notamment par l'utilisation des réseaux sociaux pour commenter les contenus télévisés.

Prochaine publication : le 26 juillet 2018,chiffre d'affaires semestriel2018

A propos d'ANEVIA

Editeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), Anevia fut fondée en 2003 par les créateurs du célèbre VLC Média Player. Véritable pionnière du Cloud DVR et des solutions multiécran, Anevia met au point des technologies innovantes qui permettentde regarder la télévision partout, tout le temps et sur n'importe quel périphérique. Les solutions logiciel

Anevia sont utilisées partout dans le monde par les diffuseurs, les opérateurs télécom Tier 1 et Tier 2, ainsi que par de nombreuses entreprises publiques et privées. La société a son siège social en France et dispose de bureaux aux États-Unis et à Dubaï. Anevia est cotée sur le marché d'Euronext Growth à Paris. Pourtoute information complémentaire :www.anevia.com.

