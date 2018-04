Anevia : acquisition définitive de Keepixo

13/04/2018 | 11:57

Anevia a annoncé hier après marché le rachat définitif de Keepixo, à la suite de l'Assemblée générale extraordinaire de la société, au terme de laquelle les actionnaires d'Anevia ont adopté à une très large majorité l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration.



Pour rappel, Keepixo est une société grenobloise spécialisée dans le développement de logiciels de compression vidéo à destination des opérateurs TV pour une diffusion en direct ou en différé dans une approche multiécran. Les solutions offertes par Keepixo ont été commercialisées auprès de 150 clients dans le monde, dont 40 opérateurs majeurs.



Sur le plan financier, cette société a enregistré l'an passé un chiffre d'affaires de 900.000 euros et comptait 14 collaborateurs basés pour l'essentiel à Grenoble (Isère).



'Nous collaborions ensemble depuis 10 ans et c'est tout naturellement que nous nous sommes rapprochés d'Anevia, forts de nos technologies complémentaires, pour élargir notre offre et proposer une solution véritablement end-to-end. Nous sommes fiers de rejoindre le groupe Anevia. Ensemble, nous sommes désormais plus forts pour répondre aux attentes de nos clients opérateurs et diffuseurs et leur fournir des solutions sur toute la chaîne de traitement OTT TV', a commenté Jérôme Blanc, COO de Keepixo.





