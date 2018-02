ANF : IMMOBILIER/FDR annoncent deux nouveaux locataires pour Quai 8.2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ANF Immobilier et Foncière des Régions ont annoncé la signature d’un bail avec l’Agence Erasmus+ France / Education Formation pour une surface de 2 172 mètres carrés de bureaux pour Quai 8.2 à Bordeaux. D’une durée de 9 ans et 3 mois, ce bail prendra effet lors de la livraison finale de l’ensemble immobilier tertiaire Quai 8.2 prévue à l’été 2018. Cette nouvelle prise à bail, après celles d’Orange et Allianz Vie, porte ainsi à 39% le taux de pré commercialisation bureaux de l’opération.L'opération bordelaise Quai 8.2 représente un investissement global de 90 millions d'euros (65% ANF Immobilier / 35% Foncière des Régions) et va permettre la réalisation de 32 000 mètres carrés de bureaux et commerces en rez-de-chaussée, ainsi que de 379 places de parkings.