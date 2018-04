Icade resserre sa fourchette d'absorption d'ANF Immobilier

La fourchette de rapport d’échange indicative est resserrée entre 0,26 action et 0,28 action Icade pour une action d’ANF Immobilier.

Initialement, la foncière avait dit que l'opération de fusion-absorption se ferait sur une fourchette de parité proposée entre 0,25 action et 0,30 action Icade pour une action ANF Immobilier.

La parité d’échange définitive proposée aux actionnaires d’ANF Immobilier et d’Icade sera arrêtée lors des prochaines réunions du directoire et du conseil de surveillance d’ANF Immobilier et du conseil d’administration d’Icade qui se tiendront à la mi-mai.

(Dominique Rodriguez, édité par Gilles Guillaume)

