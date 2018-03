AB InBev : grimpe avec son profit annuel

01/03/2018 | 11:05

AB InBev grimpe de 5,9% à Bruxelles, après la publication par le brasseur belge d'un profit normalisé en croissance de 64% à 7,97 milliards de dollars sur l'année 2017, principalement grâce à des synergies.



Les revenus annuels ont augmenté de 5,1% malgré une quasi-stagnation des volumes (-0,2%), la croissance de 0,6% des volumes de bière ayant été en grande partie contrebalancée par une baisse de 3,1% pour les autres boissons.



Le groupe anticipe un premier trimestre 2018 'plus lent', du fait d'une base de comparaison plus difficile et du phasage de ventes et d'initiatives marketing, mais il insiste sur une accélération de croissance attendue sur le reste de l'année.



