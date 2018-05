Anheuser Busch InBev : AB InBev accroît ses bénéfices en Amérique latine, pas aux USA

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement (Ebitda) a progressé de 6,6% à 4,99 milliards de dollars (4,21 milliards d'euros), un chiffre globalement conforme à la prévision moyenne de 4,98 milliards de dollars d'une enquête Reuters.

Le groupe propriétaire des marques Budweiser, Stella Artois et Corona avait déjà indiqué que la croissance au premier trimestre serait limitée en raison de la hausse des dépenses commerciales et marketing avant la Coupe du monde de football et en raison de comparatifs relativement solides au début 2017.

AB Inbev a fait état de 160 millions de dollars de synergies liées au rachat de SABMiller, portant le total à 2,29 milliards depuis cette opération à 100 milliards de dollars qui a renforcé ses positions en Afrique et lui a ouvert de nouveaux marchés en d'Amérique latine. Le groupe vise au total 3,2 milliards de dollars de synergies.

Les ventes de bière en volume ont fortement augmenté au Mexique, en Colombie et en Argentine, mais elles ont diminué aux Etats-Unis et au Brésil, le deuxième marché du groupe. Dans ce pays, le bénéfice a cependant augmenté à la faveur d'une hausse des prix, d'une amélioration de la marge et d'un contrôle des coûts. AB InBev a dit s'attendre à une reprise de la croissance en volume au Brésil au deuxième trimestre.

Aux Etats-Unis, la hausse des prix et le goût croissant des consommateurs pour des bières plus chères n'ont pas suffi à compenser la baisse en volume, Budweiser et Bud Light ayant perdu des parts de marché. La hausse des coûts a également entraîné une contraction de la marge et une baisse de 5% des bénéfices.

