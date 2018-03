Anheuser Busch InBev : AB InBev lance les Objectifs de développement durable à l'horizon 2025 et le 100+ Accelerator pour promouvoir les innovations locales visant à répondre aux défis mondiaux urgents

AB InBev lance les Objectifs de développement durable à l'horizon 2025 et le 100+ Accelerator pour promouvoir les innovations locales visant à répondre aux défis mondiaux urgents

Le brasseur leader au niveau mondials'appuiesur ses accomplissements en matière de développement durable et prend les engagements les plus ambitieux à ce jour

Le 21 mars 2018 : Anheuser-Busch InBev (AB InBev) s'engage à atteindre les Objectifs de développementdurable à l'horizon2025dans les domaines de l'agriculture intelligente, la gestion de l'eau, l'économiecirculaire appliquée aux emballages etl'action pour le climat. La réalisation de ces objectifs aura un impact considérable, notammenten facilitant l'accès de milliers d'agriculteurs aux technologies etsavoir-faire innovants, en offrant aux communautés sensiblesl'accèsà l'eau etune meilleure qualité del'eau, en collaborant avec nos fournisseurs afin d'augmenter le contenu recyclé, et en renforçant lacapacité d'électricité renouvelable sur les réseaux régionaux.

Nous avons atteint ces dix dernières années l'ensemble des objectifs de développement durable précédemment fixés, et continuerons de faire avancer nos engagements environnementaux et sociauxen mettant en œuvre de nouveaux programmes qui impactent positivement les communautés au seindesquelles nous travaillons.

En tant que brasseur véritablement mondial, nous sommes particulièrement bien placés pour identifier les solutions locales nécessaires pour relever les défis sociaux et environnementaux. Nous utiliserons à cette fin notre nouvel Accélérateur de développement durable 100+, qui nous permettra de faire appel à des scientifiques, technologues et jeunes entrepreneurs des quatre coins du monde pour nous aider à développer des solutions et à les déployer à grande échelle.

LE 100+ Accelerator (L'Accélérateur de développement durable100+)visera à relever des défis 100+d'ici à 2025. Cet accélérateur soutiendra les idées prometteuses et les technologies à haut potentiel, et reflétera notre démarche visant à construire une société faite pour durer les 100 prochaines années et au-delà.Alimenté par ZX Ventures, l'Accélérateur de développement durable 100+organisera desBooster Camps annuels sur 9 marchés, suivis d'un programme de 10 semaines qui permettra à unesélection d'entrepreneurs de tester et de déployer des solutions. La première série de défis sera annoncée en juin.

« Notre Rêve est de réunir les gens pour un monde meilleur, c'est pourquoi nous nous engageons à promouvoir un environnement sain et à soutenir des communautés fortes. Le changement climatique est le problème le plus urgent auquel est confrontée notre planète, et pourrait avoir un impact sur les ressources naturelles dont nous avons besoin pour brasser nos bières de haute qualité. Plus que jamais,nous entrevoyons une opportunité d'utiliser le développement durable comme un catalyseur d'innovation,»a déclaré Carlos Brito, Chief Executive Officer d'AB InBev.« Nos Objectifs de Développement Durable pour2025 et l'Accélérateur 100+ se complèteront pour offrir des solutions auxdéfis sociaux et environnementaux et nous permettront ainsi de bâtir une société faite pour durer les 100 prochaines années et au-delà. »

« Nous savons que nous ne pouvons pas atteindre seuls l'ensemble de nos objectifs de développement durable. En tant que brasseur mondial actif dans plus de 50 pays, nous sommes heureux de mobilisernotre esprit d'entrepriseet de collaborer avec des gouvernements, ONG partenaires, universités et innovateurs pour nous attaquer à plusieurs des défis majeurs auxquels le monde est confrontéaujourd'hui, »a commenté Tony Milikin, Chief Sustainability & Procurement Officer d'AB InBev.

Objectifs de développement durable 2025 :

Agriculture intelligente :100 % de nos producteurs seront qualifiés, connectés et indépendants financièrement.

Gestion de l'eau:Pour 100 % de nos communautés situées dans des zones sensibles,l'accès à l'eau et la qualité de l'eau seront considérablement améliorés.

Économie circulaire appliquée aux emballages :100 % de nos produits seront conditionnés dans des emballages à contenu consigné ou fabriqué à base de matériaux majoritairement recyclés.

Action pour le climat : o100% de l'électricité que nous achetons proviendra de sources renouvelables; et oréduction de 25 % des émissions de CO2 dans toute notre chaîne de valeur (basée sur des données scientifiques).1



1La réduction de 25 % de CO2 par boisson est fondée sur une méthode scientifique, et a été vérifiée et validée par la Science Based Targets Initiative.

