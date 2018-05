Zoom sur Anima Holding SpA : le pure player qui monte

Anima est un gestionnaire d’actifs italien affichant 93,8 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier (+21,7 milliards d’euros en un an, mais en légère baisse sur le trimestre), qui pèse environ 2,3 milliards d’euros à la Bourse de Milan (données mai 2018). Ses produits sont distribués via un vaste réseau de partenaires comprenant notamment la Monte dei Paschi, Banco BPM, Credito Valtellinese et Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Sur la période récente, Anima a joué un rôle clef dans la consolidation sectorielle, en récupérant des actifs auprès de Banco BPM et Poste Italiane.



La gestion est ainsi passée du cinquième au quatrième rang du secteur en Italie. Une évolution positive, qui ne gomme toutefois pas complètement la déception d’avoir vu son compatriote Pioneer lui échapper au profit du français Amundi.



La société figure parmi les acteurs de référence dans la gestion d’actifs transalpine, avec une équipe qui comptait en fin d'année dernière 249 collaborateurs, dont 65 dédiés exclusivement à l’investissement et au développement produits. Depuis sa création Anima a acquis une expérience et un savoir-faire qui lui permettent aujourd’hui de proposer à ses clients une gamme de services et de produits parmi les plus larges du marché italien. Elle dispose d’une palette de fonds mutuels, de fonds commun de placement à compartiments multiples (SICAV) domiciliés en Irlande ou au Luxembourg, ainsi que des fonds de pension. Un million de particuliers sont clients d’Anima, soit un peu plus de 50% de la clientèle puisque 46% sont des institutionnels.



L'appétit de la gestion reste intact. En marge de la publication des résultats du premier trimestre, le 14 mai dernier, le management a indiqué lors de la conférence de présentation des résultats qu’Anima restait à l’affut d’acquisitions, mais sans pression. Les dernières opérations ont permis à la société de renforcer son positionnement chez les institutionnels, auprès desquels la gestion espère développer son activité. Pour autant, la direction n’est pas opposée à renforcer ses positions par de la croissance externe supplémentaire, mais cela ne semble plus être la priorité immédiate.



Pourquoi Anima attire-t-elle notre attention ?





Les outils Zonebourse mettent en lumière un bon potentiel d’investissement à moyen et long terme. Il est intégré dans la , puisque selon les estimations du consensus, le chiffre d'affaires devrait progresser de 40% pour atteindre 360 millions d'euros en 2018, soutenu par les acquisitions. Cette croissance devrait ensuite se normaliser en revenant à +11% en 2019, puis à +6% en 2020. Les analystes pensent qu’Anima devrait poursuivre une croissance dynamique dans les prochaines années.



La rentabilité ensuite, avec un taux de marge nette élevé et qui devrait le rester. Le consensus enfin, qui mesure la cohérence des analystes dans leurs prévisions. Plus celles-ci sont proches, plus se dessine une tendance unanime. Neuf analystes suivent Anima, huit ont émis un avis à l’achat quand un seul reste à conserver, les opinions sont cohérentes et positives, la note appliquée est élevée. L'objectif de cours moyen ressort à 7,15 euros (pour un cours de 5,735 euros au 18 mai 2018). Le titre a progressé de 15% sur l’année 2017.

Les outils Zonebourse mettent en lumière un bon potentiel d’investissement à moyen et long terme. Il est intégré dans la note investissement , qui repose sur une moyenne pondérée de plusieurs critères, dont les plus saillants apparaissent dans le tableau et le graphique ci-dessus. Trois atouts se détachent plus nettement. La croissance d'abordpuisque selon les estimations du consensus, le chiffre d'affaires devrait progresser de 40% pour atteindre 360 millions d'euros en 2018, soutenu par les acquisitions. Cette croissance devrait ensuite se normaliser en revenant à +11% en 2019, puis à +6% en 2020. Les analystes pensent qu’Anima devrait poursuivre une croissance dynamique dans les prochaines années.La rentabilité ensuite, avec un taux de marge nette élevé et qui devrait le rester. Le consensus enfin, qui mesure la cohérence des analystes dans leurs prévisions. Plus celles-ci sont proches, plus se dessine une tendance unanime. Neuf analystes suivent Anima, huit ont émis un avis à l’achat quand un seul reste à conserver, les opinions sont cohérentes et positives, la note appliquée est élevée. L'objectif de cours moyen ressort à 7,15 euros (pour un cours de 5,735 euros au 18 mai 2018). Le titre a progressé de 15% sur l’année 2017.