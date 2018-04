ANTALIS : refinancement finalisé et objectifs 2017 confirmés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Antalis a signé un accord de principe avec son pool de prêteurs le 29 mars 2018 définissant les termes et conditions du financement de son contrat de crédit syndiqué pour un montant de 285 millions d'euros dont la maturité est étendue au 31 décembre 2021. Les modalités en seront précisées lors de l'annonce des résultats 2017. La documentation juridique complète devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2018.Antalis a également signé à cette même date un accord de principe pour le refinancement d'un contrat d'affacturage d'un montant de 215 millions d'euros dont la maturité est alignée sur celle du contrat de crédit syndiqué.Le refinancement de la dette du groupe est une étape importante pour son développement stratégique à moyen terme et notamment dans les secteurs de l'Emballage et de la Communication Visuelle, secteurs en croissance et à potentiel.Par ailleurs, Antalis confirme les prévisions de résultats 2017 communiquées lors de son introduction en bourse. À périmètre et à taux de change constants, le groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires en léger recul par rapport à celui réalisé au titre de l'exercice 2016 et la marge d'Ebitda devrait être comprise entre 3,4 % et 3,8 %.Les résultats pour l'exercice 2017 seront publiés le 10 avril 2018 avant bourse.