Antalis International : Antalis International - Résultats du 1er trimestre 2018

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt le 27 avril 2018

Performances opérationnelles du 1er trimestre 2018

en ligne avec celles du 1er trimestre 2017

à nombre de jours ouvrés comparables et à taux de change constants

Chiffre d'affaires en retrait de 3,6 % à 590 M€ mais stable à nombre de jours ouvrés comparables et à taux de change constants

EBITDA à 19 M€ en repli de 11,1 % mais en ligne avec celui réalisé au 1er trimestre 2017 à nombre de jours ouvrés comparables et à taux de change constants; marge d'EBITDA à 3,3 % (- 0,2 point)

Confirmation des objectifs financiers pour l'exercice 2018

Principaux indicateurs opérationnels (non audités)

en millions d'euros 1er trimestre 2018 1er trimestre 2017 Variation Chiffre d'affaires 589,9 611,9 - 3,6 % Marge brute 143,6 150,4 - 4,5 % Taux de marge brute en % 24,4 % 24,6 % - 0,2 point EBITDA 19,2 21,6 - 11,1 % Marge en % 3,3 % 3,5 % - 0,2 point Résultat opérationnel courant 13,8 18,6(1) - 25,8 % Marge en % 2,3 % 3,0 % - 0,7 point

(1) Y inclus un gain de 2,3 millions d'euros lié à une modification d'un régime de retraite en Suisse.

En données publiées

L'activité lors du 1er trimestre a été affectée par un nombre de jours ouvrés inférieur de 2 % à celui du 1er trimestre 2017 et par l'impact défavorable des devises (principalement livre sterling et franc suisse) à hauteur de 11 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 590 millions d'euros, en retrait de 3,6 %.

Dans un contexte de forte pression sur les prix des papiers liée à l'augmentation continue du coût de la pâte à papier pour les producteurs, Antalis a réalisé une marge brute de 144 millions d'euros, en repli de 4,5 %. Le taux de marge brute s'établit à 24,4 % (- 0,2 point).

L'EBITDA s'élève à 19 millions d'euros, en baisse de 11,1 %. Antalis a bénéficié de l'impact positif de la réduction des coûts fixes liée à la flexibilisation de la chaine logistique compensant partiellement la baisse des volumes en Papiers et l'évolution défavorable des devises (essentiellement franc suisse). La marge d'EBITDA est de 3,3 % (- 0,2 point).

Le résultat opérationnel courant s'établit à 14 millions d'euros à comparer à 19 millions d'euros au 1er trimestre 2017 (16 millions d'euros en excluant le gain de 2,3 millions d'euros lié à une modification d'un régime de retraite en Suisse). La marge opérationnelle courante représente 2,3 % du chiffre d'affaires (- 0,7 point).

À taux de change constants et nombre de jours ouvrés comparables

Corrigés de l'effet calendaire défavorable et à taux de change constants, le chiffre d'affaires, la marge brute et l'EBITDA sont stables par rapport au 1er trimestre 2017.

L'effet calendaire défavorable et l'impact négatif des devises se sont élevés respectivement à :

3 millions d'euros et 3,5 millions d'euros sur la marge brute

2,3 millions d'euros et 0,6 million d'euros sur l'EBITDA.

Chiffre d'affaires par zone géographique

en millions d'euros 1er trimestre 2018 1er trimestre 2017 Variation Chiffre d'affaires Principaux Pays européens 303,9 309,6 - 1,8 % Reste de l'Europe 232,7 245,1 - 5,1 % Reste du Monde 53,3 57,2 - 6,9 % TOTAL 589,9 611,9 - 3,6 %

Au 1er trimestre 2018, les Principaux Pays Européens (Royaume-Uni & Irlande, France, Allemagne & Autriche) ont généré un chiffre d'affaires de 304 millions d'euros en retrait de 1,8 % (- 0,8 % à taux de change constants). Cette baisse traduit essentiellement la baisse des volumes en Papiers, en particulier au Royaume-Uni où les incertitudes économiques et politiques liées au Brexit continuent de peser sur la demande, ainsi que la dépréciation de la livre sterling.

Le chiffre d'affaires du Reste de l'Europe s'établit à 233 millions d'euros, en baisse de 5,1 % (- 3,5 % à taux de change constants).

La zone Reste du Monde a réalisé un chiffre d'affaires de 53 millions d'euros, en recul de 6,9 % (+1,1 % à taux de change constants) du fait d'un impact défavorable des devises (principalement peso chilien, dollar US).

À nombre de jours ouvrés comparables et à taux de change constants, le chiffre d'affaires des Principaux Pays Européens est en croissance de 0,9%, celui de la zone Reste de l'Europe est en retrait de 2,7 % et celui de la zone Reste du Monde est en croissance de 3,9 %.

Perspectives

À l'issue des résultats du 1er trimestre 2018, conformes à ses attentes, Antalis confirme que sur la totalité de l'exercice 2018, à périmètre et taux de change constants, il devrait réaliser un chiffre d'affaires en léger recul par rapport à 2017 et maintenir sa profitabilité à un niveau proche de l'exercice 2017 grâce à la poursuite de l'optimisation de ses coûts commerciaux et logistiques et en tenant compte des coûts de société cotée autonome.

Sur l'exercice, le groupe devrait également conforter ses positions en poursuivant sa politique d'acquisitions ciblées.

Assemblée générale / Affectation du résultat

Le conseil a décidé de modifier le projet de 3ème résolution proposée à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 23 mai 2018 aux fins de se voir déléguer les pouvoirs nécessaires pour décider la date et plus généralement les modalités de mise en paiement du dividende. La date de mise en paiement du dividende sera ainsi décidée par le conseil qui en informera les actionnaires le lendemain du jour de l'assemblée générale.

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2017, le groupe emploie 5 500 personnes au service d'environ 140 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 43 pays. Via ses 123 centres de distribution, Antalis effectue environ 13 500 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,5 million de tonnes de papiers en 2017.

