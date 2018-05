Antalis International : Conqueror, la marque prestige d’Arjowiggins14/05/2018 - PDF - 340.25 Ko

Conqueror, la marque prestige d'Arjowiggins Creative Papers et distribuée par Antalis, lance trois nouvelles nuances de « gris »

Boulogne-Billancourt, le 3 mai 2018 - Antalis,premier distributeur de papiers, de solutions de communication visuelle et de produits d'emballage en Europe, distribue désormais trois nouvelles nuances de gris de la gamme Conqueror conçue par Arjowigging Creative Papers. Créé en 1888, Conqueror allie l'image sophistiquée du papier non couché aux propriétés d'impression de qualité supérieur. Conqueror est idéal pour la communication institutionnelle (papeterie, brochures, rapports annuels, invitations…) des organisations souhaitant promouvoir une image haut-de-gamme.

Le gris, couleur symbole de raffinement et modernité

Déjà disponible en blancs et crèmes, la gamme Conqueror s'enrichit d'une nouvelle couleur intemporelle, le gris, qui sera décliné en trois nuances différentes : Feather, Pencil et Cartridge.

Cette nouvelle palette révèle une complémentarité saisissante avec les couleurs déjà existantes :

- Feather : Ce gris chaleureux et contemporain s'associera admirablement à un papier blanc dont il fera ressortir l'éclat.

- Pencil : Ce gris neutre se distingue par son aspect à la fois élégant et intemporel.

- Cartridge : Puissant et sombre, il est le parfait équilibre entre un gris chaud et froid.

Pour Jérôme Noyelle, Responsable Développement Papiers de création chez Antalis : « Nous sommes heureux de pouvoir proposer aux créatifs ainsi qu'aux imprimeurs ces nouvelles nuances de gris afin qu'ils puissent répondre à la demande de leurs clients avec des tons neutres, sobres et modernes tout en assurant un résultat d'impression impeccable. »

Longtemps considérée comme une « non-couleur », le gris a été ramené à l'avant-garde de la scène du design. D'abord perçu comme classique, discret et peu sophistiqué, son image est en pleine évolution. En effet, le gris incarne aujourd'hui la force et la longévité, une association qui tire son origine de la couleur du granit, du gravier, de la pierre, de l'ardoise et de la roche.

Le gris se distingue par ailleurs par sa capacité à rehausser les autres couleurs.

À propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2017, le groupe emploie 5 500 personnes au service d'environ 140 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 43 pays. Via ses 123 centres de distribution, Antalis effectue environ 13 500 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,5 million de tonnes de papiers en 2017.

