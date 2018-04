Antalis International : FESPA 201823/04/2018 - PDF - 358.84 Ko

FESPA : Stand 3.1 - A20

FESPA 2018 :

Antalis présente Coala Textile, une gamme aux applications multiples et innovantes

Boulogne-Billancourt, le 23 avril 2018 - Antalis,premier distributeur de papier, de solutions de communication visuelle et de produits d'emballage en Europe, lancera ses dernières innovations à FESPA, salon incontournable de l'impression grand format. En effet, du 15 au 18 mai à Berlin, Antalis présentera Coala Textile, une gamme innovante de supports dédiés à la signalétique et à la décoration d'intérieur. Ce sera également l'occasion de découvrir l'ensemble de l'offre Antalis en matière de communication visuelle grand format.

Conçu comme un magasin de sport, le stand Antalis invitera les visiteurs à une exploration interactive des applications qu'offrent les dernières technologies numériques.

« Le salon FESPA constitue un événement unique pour la communauté des imprimeurs grand format. Nous souhaitons en profiter pour présenter nos dernières solutions qui permettent de créer des espaces personnalisés, représenter l'identité d'une marque et suivre les dernières tendances », explique Agnès Lafarge, Responsable de marché Communication Visuelle chez Antalis International.

Coala Textile, un lancement très attendu à FESPA

A l'heure où les intérieurs « cosy » et « cocoon » sont de nouveau tendance, les tapisseries traditionnelles reviennent à la mode. La nouvelle gamme Coala Textile trouve naturellement sa place, offrant une belle diversité de textures. Personnalisables et imprimables dans tous les formats, les 27 produits de la gamme se distinguent par leurs applications multiples.

• Coala Textile Wall Deco : Ce produit facile à appliquer séduit par son effet de matière étonnant, et permet d'habiller un intérieur de manière unique.

• Coala Textile Sound Line : Agréable tant sur le plan esthétique que pratique, Coala Textile Sound Line absorbe les échos et contribue de facto à réduire les bruits environnants. Ce revêtement en tissu innovant est idéal pour les salles de réunion et les bureaux.

• Coala Textile Window Soft : Outre sa principale fonction de protéger de la lumière, Coala Textile Window Soft se veut être un élément de décoration à part entière puisqu'il peut être personnalisé de la même façon que les revêtements muraux. Il permet une continuité parfaite avec le papier peint pour une décoration tout en harmonie.

Selon Agnès Lafarge : « Sur le marché du design d'intérieur, on tend de plus en plus vers des papiers peints fabriqués à partir de matériaux originaux comme le textile qui procure une sensation confortable et qualitative à tout intérieur. »

Une large gamme de solutions de communication visuelle grand format

En plus de Coala Textile, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir Coala Magnetics, une gamme innovante facile à poser et remplacer, ainsi que Coala WallDesign, l'un des produit phare d'Antalis en matière de revêtement mural personnalisé. Enfin, Antalis détaillera ses nombreux services personnalisés à destination des imprimeurs, tels que le conseil technique, l'échantillonnage et la découpe.

Les créations du concours Antalis Interior Design Award :

Une inspiration pour les imprimeurs !

Afin de s'inspirer des dernières tendances en matière de décoration d'intérieur, le stand d'Antalis exposera les plus belles créations de l'Antalis Interior Design Award, premier concours international consacré à la décoration d'intérieur personnalisée. Ces réalisations ambitieuses seront présentées aux professionnels pour les aider dans l'élaboration de leurs projets. Pour rappel, ce sont plus de 330 créations qui ont été postées sur le site dédié du concours de septembre à décembre 2017.

À propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de

Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2017, le groupe emploie 5 500 personnes au service d'environ 140

000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 43 pays. Via ses 123 centres de distribution, Antalis effectue environ 13 500 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,5 million de tonnes de papiers en 2017.

