Antalis International : Gagnants du concours Antalis Interior Design Award26/01/2018 - PDF - 503.78 Ko

Antalis dévoile les gagnants du concours

ANTALIS INTERIOR DESIGN AWARD !

Antalis vient de révéler les noms des designers, architectes d'intérieur et imprimeurs qui ont su impressionner le jury par leur créativité.

De gauche à droite : Jörg Stein (Allemagne), Dennis Laustsen (Danemark), Grzegorz Lelek (Pologne), Lukasz Klimasara (Pologne), Paul Sharpe (Royaume-Uni), John Hardaker (Royaume-Uni), Diana Chivu (Roumanie), Pedro Bastos (Portugal), Charlotte Liénard (Belgique), Lachezar Ivanov (Bulgarie), Christophe Koziel (France)

Boulogne-Billancourt, le 25 janvier 2018 - Après 4 mois de compétition, les vainqueurs du concours Antalis Interior Design Award organisé par Antalis,1er distributeur de papiers, de produits de communication visuelle et de solutions d'emballage en Europe, sont désormais connus. Le jury présidé par le scénographe et muséographe François Confino a rendu son verdict après une sélection marquée par l'audace, le sens et l'originalité des projets présentés.

Un concours remarquable par la créativité et l'innovation dans l'univers de la décoration personnalisée

Destiné aux designers d'intérieur, architectes, imprimeurs, annonceurs et écoles de design, le concours Antalis Interior Design Award devait permettre aux participants d'exprimer librement leur créativité. Avec 342 projets publiés par des créatifs de 29 pays sur le site AntalisInterior Design Award,le pari est largement tenu !

Dans la catégorie « Habitat », l'architecte d'intérieur français Christophe Koziel a su tirer son épingle du jeu en donnant un véritable cachet, une authenticité à son projet à travers la technique du trompe l'œil : « Je voulais remettre le trompe l'œil au goût du jour en utilisant un papier peint Coala Wall Design Fine Sand, meilleur compromis en matière de rendu et de profondeur des couleurs. Ce produit proposé par Antalis, m'a permis de retranscrire le plus fidèlement possible mon travail photo ».

« Tin Tiles by Koziel »

Quant au designer britannique John Hardaker, vainqueur du premier prix dans la catégorie « Bureau », il explique : « Nous avons réalisé un véritable travail sur les images pour sublimer et adapter un banal container au magnifique paysage des Cornouailles. Pour cela, nous avons fait appel à l'expertise d'Antalis qui nous a recommandé les matériaux les plus adaptés à notre vision des choses ».

« The Shipping Container »

Autre coup de cœur du jury, Charlotte Liénard qui a remporté le second prix dans la catégorie « 3D Award ». Avec des bureaux pensés pour favoriser le bien-être des employés, la jeune designer a voulu exprimer sa vision de l'environnement de travail : « Un bureau doit être un lieu agréable à vivre pour garder un aspect motivant et effervescent au quotidien. J'ai par conséquent choisi de mettre en avant la couleur violette. Entre le bleu qui apaise et le rouge qui dynamise, cette couleur me semblait la plus à même de constituer un cadre de travail engageant ».

Enfin, l'imprimeur allemand Jörg Stein a impressionné le jury avec sa création soumise dans la catégorie « Boutique » : « L'important était de créer une perspective, un écho entre le regard des passants et la vitrine. Il fallait créer un contexte réaliste autour du thème de la nature. La qualité du papier peint Antalis m'a permis d'y parvenir ».

C'est ainsi une véritable vague d'inventivité et d'innovation qui a déferlé sur le concours. Agnès Lafarge, membre du jury et Market Manager Communication Visuelle chez Antalis International, déclare : « Nous avons évalué les projets sur plusieurs critères. D'une part leur dimension créative, d'autre part l'innovation, le sens et la capacité à détourner l'usage de certains objets ou endroits. Au-delà de cela, nous avons laissé parlé nos émotions et avons mis en avant les créations qui nous ont le plus touchées ».

Afin de promouvoir les réalisations les plus réussies, Antalis publiera dans les prochains mois THE BOOK en édition limitée (10 000 exemplaires). Et pour ceux qui n'ont pas pu participer à Antalis Interior Design Award 2017, pas d'inquiètude, une seconde édition du concours est d'ores et déjà prévue.

Pour Xavier Jouvet, Directeur Marketing et Achats Antalis International : « Le concours Antalis Interior Design Award va dans le sens de l'histoire de l'impression personnalisée. Avec ce concours, nous souhaitions accompagner l'essor des technologies d'impression pour ouvrir le champ des possibles à l'ensemble des professionnels de la décoration d'intérieur personnalisée. Nous nous réjouissons du succès rencontré par cet événement qui rassemble de multiples conceptions du design ».

Gagnants du concours Antalis Interior Design Award

Prix Projet Entreprise Auteur Pays Habitat Tin tiles by Koziel Koziel Christophe Koziel France Etablissement recevant du public Museum Damgaard-Jensen A/S Dennis Laustsen Danemark Bureau Shipping container Graphicomm Digital John Hardaker Royaume-Uni Restaurant Restauracja Wroclaw - AC hotel by Marriott Meblomex SP Z O.O. Lukasz Klimasara Pologne Hôtellerie International hotel chain bedrooms Kromaprint Pedro Bastos Portugal Boutique Daniels Mountain view Comexpo Jörg Stein Allemagne 3D Award 1er prix Reinvented chalet Diana Chivu Diana Chivu Roumanie 3D Award 2ème prix Violine Office Charlotte Liénard Charlotte Liénard Belgique Prix du public Custom Home J-Point LTD Lachezar Ivanov Bulgarie

Pour plus d'informations sur les projets récompensés et l'ensemble des projets publiés, visitez : http://www.antalisinteriordesignaward.com/fr/

