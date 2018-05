L'assemblée générale des actionnaires d'Antalis International se tiendra le mercredi 23 mai 2018 au centre de conférences situé 32 rue Monceau, 75008 Paris, à 10 heures 30.

L'avis de réunion contenant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote de ladite assemblée a été publié le 16 avril 2018 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

La brochure de convocation, contenant le texte des résolutions ainsi que l'ensemble des documents et renseignements prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce, est tenue à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires et peut être consultée sur le site Internet de la société (www.antalis.com/finance/actionnaires/assemblée générale). Cette brochure sera envoyée à tous les actionnaires dont les titres sont inscrits sous la forme nominative.

Les documents et informations prévus par l'article R. 225-73-1 du code de commerce figurent également sur le site Internet de la société, dans la rubrique « assemblée générale ».

Le rapport financier annuel 2017 est consultable sur le site Internet de la société :

http://www.antalis.com/finance/informations-reglementees/rapports-financiers.



Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l′AG Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53111-communique-mise-a-dispo-docu-preparatoires-ag.pdf

