Antalis International : Rapport financier annuel 2017

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt le 30 avril 2018



Mise à disposition du rapport financier annuel 2017

Le rapport financier annuel 2017 de la société Antalis International a été mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Ce rapport est consultable sur le site Internet de la société : http://www.antalis.com/finance/informations-reglementees/rapports-financiers.



A propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2017, le groupe emploie 5 500 personnes au service d'environ 140 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 43 pays. Via ses 123 centres de distribution, Antalis effectue environ 13 500 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,5 million de tonnes de papiers en 2017.