Antalis International : Résultats annuels 2017 0 0 10/04/2018 | 07:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt le 10 avril 2018



Performances opérationnelles pour l'exercice 2017 en ligne avec les prévisions Finalisation du refinancement du groupe fin mars 2018



Chiffre d'affaires à 2 377 M€ , en baisse de 3,3 % (- 1,8 % à taux de change constants)

, en baisse de 3,3 % (- 1,8 % à taux de change constants) Progression du taux de marge brute à 24,5 % (+ 0,2 point)

EBITDA à 84 M€ (- 4,3 %), stabilité de la marge d'EBITDA à 3,6 %

Croissance de la marge brute de 4,1 % en Emballage et Communication Visuelle , qui représentent 35 % de la marge brute totale du groupe (+2 points)

, qui représentent 35 % de la marge brute totale du groupe (+2 points) Légère amélioration de l' endettement financier net à 248 M€ par rapport au 31 décembre 2016

par rapport au 31 décembre 2016 Résultat net positif à 9 M€

Proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale de mettre en distribution un montant de 0,08 euro par action au titre de l'exercice 2017

Hervé Poncin, Directeur général d'Antalis a déclaré : « Antalis a enregistré en 2017 de solides performances opérationnelles, avec une marge d'EBITDA de 3,6 % en ligne avec nos prévisions. Elles reflètent notre capacité à maintenir notre profitabilité, grâce à notre position de leader dans la distribution de Papiers et à notre stratégie de transformation de notre modèle économique vers les secteurs en croissance et à plus forte marge de l'Emballage et de la Communication Visuelle. Ces secteurs continuent de progresser et représentent désormais 35 % de la marge brute totale du groupe. Le refinancement de notre contrat de crédit syndiqué et de notre principal contrat d'affacturage sécurise nos financements jusqu'au 31 décembre 2021 et nous permet de poursuivre notre politique d'acquisitions ciblées, en particulier dans les secteurs de l'Emballage et de la Communication Visuelle.»

Compte de résultat consolidé Le conseil d'administration d'Antalis a arrêté les comptes de l'exercice 2017 et décidé de réunir les actionnaires en assemblée générale annuelle le 23 mai 2018. en millions d'euros 2017 2016 Variation Chiffre d'affaires 2 377,4 2 458,5 - 3,3 % Marge brute

Taux de marge en % 582,4

24,5 % 596,5

24,3 % - 2,4 %

+ 0,2 point EBITDA 84,4 88,2 - 4,3 % Marge en % 3,6 % 3,6 % - Résultat opérationnel courant 65,8 (1) 64,4 + 2,2 % Marge en % 2,8 % 2,6 % + 0,2 point Résultat net – part du groupe 9,4 5,1 - Résultat net dilué par actions, en euro 0,13 0,07 - Nombre moyen dilué d'actions 70 951 156 71 000 000 - Y inclus un gain de 2,3 millions d'euros lié à une modification d'un régime de retraite en Suisse.

Le chiffre d'affaires s'établit à 2 377 millions d'euros, en retrait de 3,3 % par rapport au 31 décembre 2016 (- 1,8 % à taux de change constants). Cette baisse traduit le recul des volumes en Papiers et l'impact défavorable des devises qui s'est élevé à 38 millions d'euros (principalement la livre sterling). Les acquisitions réalisées fin 2016 dans les trois secteurs d'activité du groupe ont contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 25 millions d'euros sur l'exercice. L'amélioration du taux de marge brute à 24,5 % (+0,2 point) traduit la bonne gestion de la marge brute en Papiers dans un contexte de hausse marquée des prix et la progression continue du taux de marge brute en Emballage et Communication Visuelle. Le poids de ces deux secteurs d'activité dans la marge brute totale d'Antalis s'établit à 35 %, en hausse de 2 points par rapport au 31 décembre 2016. Antalis a maintenu son taux de marge d'EBITDA à 3,6 % grâce à l'amélioration de son mix produits et à la réduction des coûts fixes liée à la flexibilisation de la chaine logistique et au développement du e-commerce. L'EBITDA s'établit ainsi à 84 millions d'euros, en baisse de 4 millions d'euros par rapport à 2016, affecté par l'évolution défavorable des devises (essentiellement la livre sterling) à hauteur de 2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 2,2 % à 66 millions d'euros incluant un gain de 2 millions d'euros lié à une modification d'un régime de retraite (Suisse). Antalis a enregistré des charges non récurrentes nettes d'un montant de 27 millions d'euros, principalement liées aux coûts de restructuration ainsi qu'aux frais d'introduction en bourse et de refinancement. Les plus-values de cessions (opérations de cession bail) se sont élevées à 6 millions d'euros. Après prise en compte des frais financiers et de l'impôt, le bénéfice de l'exercice s'élève à 9 millions d'euros à comparer à 5 millions d'euros au 31 décembre 2016. L'endettement financier net s'établit à 248 millions d'euros, en diminution de 6 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2016 grâce à la gestion stricte des besoins en fonds de roulement. Le ratio d'endettement financier net / EBITDA est de 2,93x (2,88x au 31 décembre 2016). Les procédures d'audit sont en cours, le rapport de certification sera émis dès qu'elles seront finalisées (d'ici fin avril).

Chiffres clés par zone géographique en millions d'euros 2017 2016 Variation Chiffre d'affaires Principaux Pays européens 1 203,0 1 258,0 - 4,4 % Royaume-Uni & Irlande

Allemagne & Autriche

France 619,3

312,7

271,0 663,3

316,1

278,6 - 6,6 %

- 1,1 %

- 2,7 % Reste de l'Europe 944,6 973,5 - 3,0 % Reste du Monde 229,8 227,0 + 1,2 % TOTAL 2 377,4 2 458,5 - 3,3 %

Marge brute

Principaux Pays européens

Reste de l'Europe

Reste du Monde

273,1

245,0

64,3

287,2

248,7

60,6

- 4,9 %

- 1,5 %

+ 6,1 % TOTAL 582,4 596,5 - 2,4 % EBITDA Principaux Pays européens

Marge d'EBITDA 41,9

3,5 % 45,1

3,6 % - 7,2 %

- 0,1 point Reste de l'Europe

Marge d'EBITDA 32,8

3,5% 33,4

3,4 % - 1,7 %

+ 0,1 point Reste du Monde

Marge d'EBITDA 9,7

4,2 % 9,7

4,3 % -

- 0,1 point TOTAL 84,4 88,2 - 4,3 %



Principaux Pays Européens

Les Principaux Pays Européens ont généré un chiffre d'affaires de 1 203 millions d'euros en retrait de 4,4 % (- 1,1 % à taux de change constants) reflétant la baisse des volumes en Papiers et l'évolution défavorable de la livre sterling. La marge brute s'établit à 273 millions d'euros (- 4,9 %) avec un taux de marge brute stable à 22,7 % (- 0,1 point). Le chiffre d'affaires du Royaume-Uni et de l'Irlande s'élève à 619 millions d'euros (- 6,6 % en réel, - 0,4 % à taux de change constants), celui de l'Allemagne et de l'Autriche à 313 millions d'euros (- 1,1 %) et celui de la France à 271 millions d'euros (- 2,7 %). L'EBITDA des Principaux Pays Européens à 42 millions d'euros est en baisse de 7,2 %, principalement imputable à la dépréciation de la livre sterling. La France ainsi que l'Allemagne et l'Autriche ont amélioré leurs performances opérationnelles par rapport à l'année précédente grâce notamment à la réduction des coûts. La marge d'EBITDA est stable à 3,5 % (- 0,1 point) par rapport au 31 décembre 2016.

Reste de l'Europe

Le chiffre d'affaires de la zone Reste de l'Europe s'élève à 945 millions d'euros, en baisse de 3,0 % (- 2,7 % à taux de change constants). Antalis a bénéficié de la croissance de l'Emballage et de la Communication Visuelle qui a compensé partiellement la baisse des volumes en Papiers. La marge brute s'élève à 245 millions d'euros (- 1,5 %) avec un taux de marge brute à 25,9 %, en progression de 0,4 point par rapport au 31 décembre 2016. L'EBITDA à 33 millions d'euros est en léger retrait de 1,7 % par rapport au 31 décembre 2016, avec une amélioration des performances opérationnelles de l'Ibérie et de la Pologne. La marge d'EBITDA s'améliore de 0,1 point à 3,5 %.

Reste du Monde

Le chiffre d'affaires de la zone Reste du Monde s'établit à 230 millions d'euros, en hausse de 1,2 % (- 1,2 % à taux de change constants) du fait d'un impact favorable des devises (rand sud-africain). La marge brute s'élève à 64 millions d'euros (+ 6,1%) avec une progression de 1,3 point du taux de marge brute à 28,0 %. L'EBITDA s'élève à 10 millions d'euros, stable par rapport au 31 décembre 2016. La marge d'EBITDA s'établit à 4,2 % (- 0,1 point).

Chiffres clés par secteur d'activité Chiffre d'affaires Marge brute Marge brute/Chiffre d'affaires en millions d'euros 2017 2016 Variation 2017 2016 Variation 2017 2016 Variation Papiers 1 654,5 1 748,2 - 5,4 % 380,7 402,9 - 5,5 % 23,0 % 23,0 % - Emballage 501,6 484,9 + 3,4 % 139,5 133,2 + 4,7 % 27,8 % 27,5 % + 0,3 point Communication visuelle 221,3 225,4 - 1,8 % 62,2 60,4 + 3,0 % 28,1 % 26,8 % + 1,3 point TOTAL 2 377,4 2 458,5 - 3,3 % 582,4 596,5 - 2,4 % 24,5 % 24,3 % + 0,2 point

Papiers

Le chiffre d'affaires du secteur Papiers s'élève à 1 654 millions d'euros, en repli de 5,4 %, globalement en ligne avec l'évolution du marché compte tenu du poids du marché anglais pour Antalis. Le groupe a notamment bénéficié de la consolidation du secteur en France et en Suisse, de l'impact favorable des élections dans certains pays en Europe et de l'impact positif de l'intégration de l'activité de Swan Paper (Irlande), acquise fin 2016. Dans un contexte de hausses marquées des prix, Antalis a maintenu son taux de marge brute qui s'établit à 23,0 %.

Emballage

Le chiffre d'affaires de l'Emballage s'établit à 502 millions d'euros, en hausse de 3,4 %. La bonne intégration de TFM Industrial (Pérou) a eu un impact positif sur le chiffre d'affaires et compensé l'impact négatif des devises. La marge brute de l'Emballage est en progression de 4,7 % à 140 millions d'euros. Le taux de marge brute s'améliore de 0,3 point à 27,8 %. Le poids de l'Emballage dans la marge brute totale d'Antalis représente 24 % (+ 1 point).

Communication Visuelle

Le chiffre d'affaires de la Communication Visuelle s'élève à 221 millions d'euros, en retrait de 1,8 % en raison de la priorité donnée à la marge et à la profitabilité clients dans certains pays en Europe. Antalis a cependant amélioré de 3,0 % sa marge brute, qui s'établit à 62 millions d'euros et le taux de marge brute progresse de 1,3 point, à 28,1 %. La contribution de la Communication Visuelle à la marge brute totale du groupe s'élève à 11 % (+ 1 point). Gregersen (Norvège), acquise fin 2016, a contribué positivement au chiffre d'affaires et compensé l'impact négatif des devises.

e-commerce

Antalis a réalisé un chiffre d'affaires de 312 millions d'euros via ses e-plateformes (sites de vente en ligne, EDI). Le taux de e-pénétration en termes de lignes de commandes stock via les e-plateformes s'établit à 34,8 %, en progression de 1,3 point dont 1,7 point pour les sites de vente en ligne. En 2017, Antalis a accéléré sa stratégie de développement en e-commerce en lançant au 2nd semestre en France une place de marché (direct2you) et un service de gestion partagée des stocks (easystock). Ces nouveaux services, générateurs de valeur ajoutée pour les clients et source de revenus additionnels pour Antalis, seront déployés dans les principaux pays européens en 2018.

Dividende

Le conseil d'administration d'Antalis a décidé de proposer à l'assemblée générale du 23 mai 2018 de mettre en distribution un montant de 0,08 euro par action au titre de l'exercice 2017, qui sera mis en paiement à compter du 18 juin 2018.

Événements récents

Antalis a signé fin mars 2018 un accord de principe avec son pool de prêteurs définissant les termes et conditions de l'extension au 31 décembre 2021 de la maturité de son contrat de crédit syndiqué, pour un montant de 285 millions d'euros. La documentation juridique complète devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2018. Antalis a également signé un accord de principe pour le refinancement de son principal contrat d'affacturage pour un montant de 215 millions d'euros dont la maturité est alignée sur celle des lignes de crédit. L'entrée en vigueur de ces deux accords aura pour conséquence un accroissement des charges financières au compte de résultat de l'ordre de 10 millions d'euros en rythme annuel, avec une incidence limitée à environ 3 millions d'euros par an sur la trésorerie du groupe en raison de l'accroissement de la marge du crédit syndiqué qui inclut désormais une portion d'intérêts dont le paiement est différé à l'échéance du contrat, fin 2021. Ces éléments représentent une augmentation de l'ordre de 2 % du taux effectif moyen. Ces accords, qui prévoient le maintien d'un montant annuel pour réaliser des acquisitions, permettent à Antalis de poursuivre sa stratégie de croissance externe, notamment dans les secteurs de l'Emballage et de la Communication Visuelle. Afin de favoriser le développement et le plan de transformation d'Antalis qui prévoit de réaliser des acquisitions, il est prévu de ne pas verser de dividende lors des trois prochaines années, à l'exception de celui dont la distribution est proposée à la prochaine assemblée générale.

Perspectives

Dans un contexte économique plus positif, à l'exception du Royaume-Uni, Antalis devrait bénéficier de la croissance des activités Emballage et Communication Visuelle, soutenue par les innovations mises en place dans ces deux secteurs et de la progression de leur poids dans la marge brute totale. L'activité dans le secteur Papiers devrait voir sa marge affectée par la succession de fortes hausses de prix liées notamment à l'explosion des coûts de la pâte à papier pour les producteurs. À périmètre et taux de change constants, Antalis devrait réaliser un chiffre d'affaires 2018 en léger recul par rapport à celui réalisé au titre de l'exercice 2017. Le groupe devrait également conforter ses positions en reprenant sa politique d'acquisitions ciblées. En poursuivant l'optimisation de ses coûts commerciaux et logistiques mais en tenant compte des coûts de société cotée autonome, Antalis devrait maintenir sa profitabilité à un niveau proche de l'exercice 2017.

Information financière

Les ratios des lignes de crédit syndiquées ont été respectés au 31 décembre 2017 :

Endettement financier net / EBITDA = 2,93 (critère ≤ 3,20)

ROC / charge d'intérêts nette = 4,42 (critère ≥ 2,35)

Une présentation des résultats 2017 est disponible sur le site internet d'Antalis www.antalis.com



A propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2017, le groupe emploie 5 500 personnes au service d'environ 140 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 43 pays. Via ses 123 centres de distribution, Antalis effectue environ 13 500 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,5 million de tonnes de papiers en 2017. www.antalis.com

Contacts

Analystes & Investisseurs

Xavier Roy-Contancin

01 58 04 21 90

Communication

Sylvie Noqué

01 58 04 21 90

contact@antalis.com Image Sept

Claire Doligez

Priscille Reneaume

01 53 70 74 25

cdoligez@image7.fr

preneaume@image7.fr



États financiers 2017 Bilan consolidé Actif En millions d'euros 31.12.2017 31.12.2016 Actifs non courants Goodwill 141,1 149,8 Autres immobilisations incorporelles 41,7 42,7 Immobilisations corporelles 42,3 48,8 Actifs financiers non courants 4,4 2,9 Actifs d'impôts différés 7,6 8,0 Autres actifs non courants 13,1 19,0 Sous-total actifs non courants 250,2 271,2 Actifs courants Stocks 212,1 207,8 Clients et comptes rattachés 400,5 411,4 Autres débiteurs 75,1 88,1 Actifs financiers courants 3,6 1,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 116,6 134,2 Sous-total actifs courants 807,9 842,8 TOTAL ACTIF 1 058,1 1 114,0

Passif En millions d'euros 31.12.2017 31.12.2016 Capitaux propres Capital social 213,0 639,0 Primes liées au capital 50,9 50,9 Réserves de conversion (67,6) (52,1) Report à nouveau et autres réserves consolidées (72,5) (496,5) Capitaux propres – part du groupe 123,8 141,3 Participations ne donnant pas le contrôle 0,5 0,6 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 124,3 141,9 Passifs non courants Provisions 55,2 70,5 Emprunts et dettes financières 1,0 235,0 Passifs d'impôts différés 0,8 0,6 Sous-total passifs non courants 57,0 306,1 Passifs courants Provisions 5,9 11,3 Emprunts et dettes financières 363,2 153,5 Fournisseurs et comptes rattachés 386,0 378,4 Autres créditeurs 121,7 122,8 Sous-total passifs courants 876,8 666,0 TOTAL PASSIF 1 058,1 1 114,0



Compte de résultat En millions d'euros 2017 2016 Chiffre d'affaires 2 377,4 2 458,5 Marge brute 582,4 596,5 Coûts de personnel (275,4) (287,0) Autres frais administratifs et commerciaux (241,2) (245,1) Résultat opérationnel courant 65,8 64,4 Autres produits opérationnels 6,5 1,9 Autres charges opérationnelles (33,0) (28,7) Autres produits et charges opérationnels (26,5) (26,8) Résultat opérationnel 39,3 37,6 Coût de l'endettement financier net (22,5) (25,4) Autres produits et charges financiers (2,9) (2,8) Résultat financier (25,4) (28,2) (Charge)/produit d'impôts (4,4) (4,1) RESULTAT NET 9,5 5,2 Part attribuable aux : - Actionnaires d'Antalis 9,4 5,1 - Participations ne donnant pas le contrôle 0,1 0,1 Résultat net par action - Nombre d'actions moyen pondéré en circulation 70 951 156 71 000 000 - Nombre d'actions retenues après dilution 70 951 156 71 000 000 Résultat net par action (en euros) - Résultat de l'ensemble consolidé 0,13 0,07 Résultat dilué net par action (en euros) - Résultat de l'ensemble consolidé 0,13 0,07

Tableau de Flux de Trésorerie En millions d'euros 2017 2016 Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles Résultat opérationnel 39,3 37,6 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : Dotations nettes aux amortissements et provisions à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant 13,0 20,2 Plus ou moins-values de cession (6,5) 1,9 Capacité d'autofinancement 45,8 59,7 Impôts versés (4,8) (5,5) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 8,7 (20,2) Variation des prêts et dépôts de garantie (1,7) ? Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles (i) 48,0 34,0 Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (18,7) (16,4) Acquisitions d'actifs financiers ? ? Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 11,3 2,7 Cessions d'actifs financiers ? ? Incidence des variations de périmètre (3,1) (2,1) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (ii) (10,5) (15,8) Flux de trésorerie lié aux opérations de financement Variation nette des emprunts et dettes financières (20,4) 12,4 Frais financiers nets (22,7) (23,5) Distribution de dividendes (8,0) (8,0) Flux de trésorerie lié aux opérations de financement (iii) (51,1) (19,1) Incidence des effets de conversion (iv) (4,4) (4,0) VARIATION DE LA TRESORERIE (i+ii+iii+iv) (18,0) (4,9) Trésorerie à l'ouverture 131,5 136,4 Trésorerie à la clôture 113,5 131,5 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE (18,0) (4,9) Analyse de la trésorerie à la clôture Trésorerie et équivalents de trésorerie 116,6 134,2 Concours bancaires courants et soldes bancaires créditeurs (3,1) (2,7) Trésorerie à la clôture 113,5 131,5

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52705-antalis_fy-2017-results_fr.pdf © Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com



© 2018 ActusNews © 2018 ActusNews 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ANTALIS INTERNATIONAL 08:41 ANTALIS : hausse du bénéfice net en 2017 CF 07:35 ANTALIS INTERNATIONAL : Résultats annuels 2017 AN 03/04 ANTALIS INTERNATIONAL : présente son expertise au salon Pure Digital03/04/2018 -.. PU 03/04 ANTALIS : refinancement finalisé et objectifs 2017 confirmés AO 03/04 ANTALIS : accords de principe pour des refinancements CF 03/04 ANTALIS INTERNATIONAL : Finalisation du refinancement d’Antalis AN 07/03 ANTALIS INTERNATIONAL : Témoignage Panda Book07/03/2018 - PDF - 578.62 Ko PU 26/01 ANTALIS INTERNATIONAL : Gagnants du concours Antalis Interior Design Award26/01/.. PU 03/01 ANTALIS INTERNATIONAL : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre .. AN 03/01 ANTALIS INTERNATIONAL : Half-year report on the liquidity contract AN

Graphique ANTALIS INTERNATIONAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ANTALIS INTERNATIONAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 2,50 € Ecart / Objectif Moyen 33% Dirigeants Nom Titre Hervé Poncin Chief Executive Officer Pascal Lebard Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ANTALIS INTERNATIONAL -4.06% 165 LUXOTTICA GROUP 1.31% 30 872 ULTA BEAUTY -6.89% 12 702 NEXT 5.44% 9 603 DUFRY -6.90% 7 576 TRACTOR SUPPLY COMPANY -20.13% 7 469