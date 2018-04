Antalis International : présente son expertise au salon Pure Digital03/04/2018 - PDF - 463.17 Ko

PURE DIGITAL: 17-19 Avril 2018, Amsterdam Stand 12.100, Hall 12

L'impression numérique, véritable terrain de jeu pour

l'industrie créative :

Antalis présente son expertise au salon Pure Digital

Boulogne-Billancourt, le 30 Mars 2018 - Antalis, premier distributeur européen de papier, de solutions d'emballage et de communication visuelle, participera au salon Pure Digital, un événement incontournable pour l'industrie créative. Antalis y exposera l'ensemble de son offre en matière d'impression numérique qui, construite autour de professionnels dédiés et services personnalisés, constitue le cœur de sa stratégie digital-to-business(d2b). Le stand Antalis, conçu comme un magasin de sport, invitera les visiteurs à une exploration interactive des applications qu'offrent le petit et le grand format. L'opportunité pour les professionnels de trouver de nouvelles inspirations et de laisser libre cours à leur imagination.

Agnès Lafarge, Marketing Manager Visual Communication chez Antalis International explique : « Nous mettons en avant notre gamme de supports conçus pour l'impression numérique, en petit et grand format. Nous souhaitons inspirer l'industrie créative par la présentation de solutions créatives, innovantes, personnalisables et en phase avec les tendances 2018 ».

Une offre d'impression numérique enrichie tant sur le petit que le grand format

L'impression numérique grand format :

Antalis propose de nombreux supports de communication visuelle à des fins informatives, promotionnelles ou décoratives. Antalis a fait évoluer la gamme Coala avec deux nouvelles familles de produits pour répondre à un besoin grandissant de personnalisation et de flexibilité dans la décoration d'intérieur :

• Coala Magnetics, une solution innovante et originale d'affichages magnétiques grand format faciles à appliquer et à changer ;

• Coala WallDesign, solution de revêtements muraux spécialement destinée à la personnalisation d'intérieurs.

Ce secteur est en constante évolution. Pour répondre à ces nouveaux besoins, Antalis complète son offre produits d'un accompagnement personnalisé autour de services, comme l'échantillonnage, la découpe et de conseils techniques.

L'impression numérique petit format :

• Les papiers créatifs : o Arjowiggins Creative Papers Digital offre une gamme de papiers de création exceptionnelle et variée, disponible en format numérique prêt à l'emploi. Elle réunit les marques emblématiques d'Arjowiggins Creative Papers, tels que Conqueror, Curious Collection, Keaykolour, Rives et Pop'Set. Ces papiers ont été traités avec la technologie de traitement de surface i-Tone® à la performance prouvée pour les presses numériques HP Indigo et pour les presses laser. Les experts d'Antalis se tiendront à disposition des professionnels pour expliquer comment optimiser l'utilisation des papiers créatifs à l'aide de la technologie digitale. L'une des attractions principales du stand d'Antalis sera centrée sur l'approfondissement de ces techniques d'embellissement telles que l'usage de toner blanc, de toner transparent ou encore de couleurs fluorescentes.

• Le papier de spécialité : Antalis a développé une offre dédiée de supports de spécialité créés pour satisfaire les demandes des agences et des annonceurs : o PowerCoat® Alive : un papier intelligent contenant la technologie NFC (Near Field Communications) qui permet aux « smartphones » de lire l'information digitale sans l'aide d'une application ou d'un QR code. Avec PowerCoat® Alive, Antalis réinvente le papier et ajoute une nouvelle dimension à l'impression, puisque les documents imprimés peuvent désormais donner à chaque lecteur un accès exclusif à du contenu personnalisé. Il peut être utilisé pour de



nombreuses applications, notamment l'emballage publicitaire et la billetterie et constitue ainsi le support parfait pour les annonceurs qui souhaitent se différencier de leurs concurrents.

o Xerox Premium NeverTear : à travers l'impression de supports informatifs, Antalis illustrera toutes les applications autour de ce papier synthétique de haute qualité qui satisfera toutes les demandes en termes de supports de communication.

o Xerox DuraPaper Label : un produit synthétique autocollant et résistant à la déchirure, spécifiquement créé pour l'impression numérique en couleur. Il est notamment utilisé en extérieur où la résistance aux intempéries et la durabilité sont primordiales.

o KERNOWPRINT MetaliK : un carton de 330 g/m² laminé disponible en 3 versions différentes (Or, Argent et Cuivre). Cette nouvelle offre donnera la possibilité aux professionnels de la création graphique d'embellir leurs cartes de visite, dossiers et invitations avec une finition métallique attrayante et originale, qui convient parfaitement à l'impression de toner sec.

Frédérique Fleury, Responsable du Marché de l'Impression Numérique pour Antalis International déclare : « Nous sommes ravis de participer au salon Pure Digital et d'exposer la diversité de notre offre pour le secteur de l'impression numérique. Chez Antalis, nous attachons beaucoup d'importance à l'évolution constante de notre expertise pour anticiper les nouvelles tendances et satisfaire les demandes de notre clientèle ».

A la (re)découverte des vainqueurs de l'Antalis Interior Design Award !

Le stand d'Antalis sera également l'occasion de retrouver les créations gagnantes du

concours Antalis Interior Design Award, le premier concours international dédié à la décoration d'intérieur. Les professionnels pourront s'inspirer de ces réalisations originales et ambitieuses pour élaborer de nouveaux projets. Pour rappel, ce sont plus de 330 créations qui ont été présentées à cette compétition organisée par Antalis de septembre à décembre 2017.

À propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le leader européen et le premier groupe mondial (hors Etats-Unis) de la distribution professionnelle de Papiers et de produits d'Emballage et l'un des trois premiers distributeurs de supports pour la Communication Visuelle. Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2016, le groupe emploie 5 600 personnes au service de près de 130 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 43 pays. Via ses 118 centres de distribution, Antalis effectue plus de 14 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,5 million de tonnes de papiers en 2016.

