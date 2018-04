Antevenio : hausse de 11% du résultat net annuel

12/04/2018 | 08:20

Antevenio publie un résultat net en hausse de 11% à 2,3 millions d'euros et un résultat d'exploitation en progression de 33% à trois millions pour 2017, grâce à des frais d'exploitation relativement stables par rapport à la croissance du volume d'activité.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 13% à 28,6 millions d'euros, avec le développement de nouvelles solutions comme les services technologiques associés et le démarrage de ses activités aux Etats-Unis du fait de l'acquisition de React2Media en juin.



Confiant dans la poursuite de la dynamique engagée et fort du bon niveau de trésorerie du groupe, Antevenio proposera à la prochaine assemblée générale de ses actionnaires un nouveau dividende de 0,30 euro par action.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.