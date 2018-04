APERAM : acquiert VDM Metals

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aperam va acquérir VDM Metals pour un prix total de 438 millions d'euros pour 100% des actions de VDM Metals. Ce montant valorise la cible à 596 millions d'euros, financés en partie par de l'excédent de trésorerie et par de l'endettement. La division combinée Alliages et aciers spéciaux devrait générer un chiffre d'affaires pro forma d'environ 1,15 milliard d'euros avec un Ebitda pro forma de 122 millions d'euros sur base des derniers chiffres financiers annuels audités des deux entités et emploiera un effectif combiné de plus de 3 000 salariés répartis dans 20 pays.L'acquisition devrait générer des synergies de l'ordre de 20 millions d'euros à partir de 2020, prévoit Aperam, et permettre d'améliorer la compétitivité productive et créer une plateforme forte afin de développer davantage de nouveaux produits et de nouvelles applications pour les matériaux d'alliages et spécialités. La transaction devrait améliorer le résultat par action et les flux de trésorerie disponible à partir de l'année 1 et sera exécutée en ligne avec la politique financière d'Aperam.