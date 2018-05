APERAM : résultats trimestriels salués

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aperam (+2,61% à 41,66 euros) domine l'indice SBF 120 depuis le début de la séance après avoir annoncé ses résultats du premier trimestre. Le spécialiste de l'acier inoxydable a pourtant vu son bénéfice net passer en un an de 88 à 85 millions d'euros, tandis que l'Ebitda a reculé à 141 millions d'euros contre 160 millions d'euros au premier trimestre 2017. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,5% à 1,216 milliard d'euros. Les expéditions d'acier pour le 1er trimestre 2018 ont augmenté à 517 000 tonnes par rapport à 486 000 tonnes, un an plus tôt.S'agissant de ses perspectives, le spécialiste de l'acier inoxydable prévoit que l'Ebitda augmentera légèrement au deuxième trimestre 2018 par rapport au 1er trimestre 2018. Il est aussi prévu que la dette financière nette reste à un niveau bas au deuxième trimestre 2018, après dividendes et rachat d'actions.