Aperam : L'Assemblée Générale Annuelle et l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires approuvent toutes les résolutions à l'ordre du jour

Luxembourg, 9 mai 2018 - L'Assemblée Générale Annuelle et l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires ("Assemblées") qui se sont tenues aujourd'hui à Luxembourg ont approuvé à une large majorité toutes les résolutions à l'ordre du jour. 62 640 500 actions, soit 73,26% du capital émis de la Société, étaient présents ou étaient représentées lors des Assemblées. Les résultats seront publiés sous peu sur www.aperam.com "Investors & shareholders" - "Equity Investors" - "Shareholders' Meetings" - "9 May 2018 - General Meetings of Shareholders".

En particulier, les actionnaires

ont approuvé les comptes financiers consolidés pour l'année 2017;

ont réélu Monsieur Philippe Darmayan comme Membre du Conseil d'Administration pour un mandat de trois ans;

ont autorisé des allocations d'intéressement sur base d'actions sous le plan d'intéressement à long terme du Groupe qui couvre l'allocation de Performance Share Units pour les membres du Leadership Team et d'autres allocations de performance à des niveaux inférieurs au Leadership Team;

ont décidé d'annuler des actions et de réduire en conséquence le capital social émis de la Société suite à l'annulation des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions, cette annulation devant intervenir après la fin du programme.

A propos d'Aperam

Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Electriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France.

En 2017, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros et des expéditions d'acier de 1,94 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.





