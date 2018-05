Aperam : prévoit une hausse de l'Ebitda au T2 après un T1 lesté par des coûts plus élevés

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'acier inoxydable Aperam (056997440.LU) a annoncé mercredi s'attendre à une légère hausse de son Ebitda au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, au cours duquel les résultats du groupe ont été lestés par une activité plus faible au Brésil et des coûts en hausse.

Sur les trois premiers mois de 2018, le résultat net du groupe est ressorti à 85 millions d'euros, contre 103 millions d'euros au trimestre précédent et 88 millions d'euros un an auparavant. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) du sidérurgiste a atteint 141 millions d'euros, contre 130 millions d'euros au quatrième trimestre 2017 et 160 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année dernière.

De son côté, le chiffre d'affaires du groupe industriel s'est établi à 1,22 milliard d'euros au premier trimestre, contre 1,12 milliard d'euros sur les trois mois précédents et 1,2 milliard d'euros début 2017.

Dans un communiqué, Aperam a souligné que l'amélioration saisonnière de l'activité en Europe et les avancées réalisées dans le programme de transformation du groupe avaient permis de contrebalancer en partie une baisse saisonnière de l'activité au Brésil et des coûts en hausse.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 72,8 millions d'euros, sur un Ebitda de 139,6 millions d'euros, et sur un chiffre d'affaires de 1,17 milliard d'euros.

Au premier trimestre, le sidérurgiste présent au Brésil, en France et en Belgique a expédié 517.000 tonnes d'acier, contre 495.000 tonnes au quatrième trimestre de l'année dernière et 486.000 tonnes sur les trois premiers mois de 2017.

A fin mars, la position de trésorerie nette du groupe atteignait 32 millions d'euros, contre 63 millions d'euros à fin décembre.

Concernant ses perspectives, Aperam a indiqué prévoir que son Ebitda "augmente légèrement au 2ème trimestre 2018 par rapport au 1er trimestre 2018" et que "la dette financière nette reste à un niveau bas au 2ème trimestre 2018, après dividendes et rachat d'actions".

