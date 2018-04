Aperam : publie son rapport « made for life » pour 2017

Luxembourg, 18 avril 2018 - Aperam, un des principaux producteurs mondiaux d'acier inoxydable et d'aciers spéciaux, publie aujourd'hui son livret 'made for life', qui constitue son rapport de performance de développement durable pour l'année 2017.

Prenant en compte l'ensemble des parties prenantes et de la criticité de chaque enjeu, ce rapport suit les lignes directrices GRI 4 sur le développement durable. Il a fait l'objet d'un audit réalisé par un cabinet externe qui l'a jugé en conformité avec le protocole GRI, y compris la communication des données matérielles de performance liées au développement durable telles que les résultats de santé et sécurité (taux de fréquence des accidents et taux de gravité des accidents), l'intensité des émissions de CO2, l'intensité énergétique, les prélèvements d'eau et les émissions atmosphériques.

«Quand je regarde nos résultats, je vois clairement que notre succès est basé sur un esprit de passion et d'innovation qui n'est possible que lorsque les employés sont heureux de travailler pour leur société et partagent pleinement ses valeurs. J'en suis très fier. Alors continuons - et même accélérons - ce mouvement en 2018.» a commenté Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam.





Le rapport complet d'Aperam est disponible sur www.aperam.com/sustainability. Il est composé du rapport "made for life" (résumé) et de suppléments en ligne.





A propos d'Aperam

Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Electriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France.

En 2017, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de dollars US et des expéditions d'acier de 1,94 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.

Contacts

Corporate Communications / Investor Relations / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Aperam via Globenewswire