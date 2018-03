APG SGA : Les meilleures affiches suisses de 2017 – le titre « Poster of the Year » est remporté par la campagne « Soziale Kontakte »

Retour

La campagne « Soziale Kontakte » (contacts sociaux) a remporté le prix de l'Affiche de l'année 2017 dans le cadre du Swiss Poster Award. Le jury de professionnels a attribué au total 15 récompenses dans six catégories. Les gagnants ont reçu leur prix lors de la Poster Night du 8 mars 2018 à Zurich, devant quelque 300 invités.

Cette année, le titre « Poster of the Year » a été remporté par le sujet « Soziale Kontakte » (contacts sociaux) - créé par l'agence de publicité Ruf Lanz pour le compte d'Autismus Forum Schweiz (Forum Autisme Suisse). La campagne de sensibilisation aux personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme est basée sur des images d'animaux ennemis, qui ont été dessinées avec une grande précision sur des mains. Elles expriment de façon frappante ce que décrit le titre : « Les contacts sociaux peuvent faire peur aux personnes autistes. » Cette réalisation très réussie exprime de manière exemplaire avec quelle intensité l'affiche classique peut attirer l'attention et promouvoir un « vivre ensemble » plus compréhensif, lorsque l'idée de création initiale est la bonne.

230 candidatures ont été déposées pour le concours. 14 campagnes ont été sélectionnées sur les 28 nominées et récompensées par le jury de 20 professionnels par un Swiss Poster Award en or, argent ou bronze. Les gagnants du concours d'affiches suisse ont su convaincre avec leurs jeux de mots, leur excellente maîtrise du sujet et leurs réalisations innovantes.

Les récompenses ont été fêtées lors d'un gala au Samsung Hall. L'animatrice de télévision et de radio Alexandra Maurer a animé la soirée pour les 300 invités. Le spectacle créé par Marcel Weiss et son équipe a fasciné le public avec ses sujets d'affiches, qui ont été projetés au millimètre près sur des supports d'affiches mobiles au moyen d'une nouvelle technologie de mapping 3D. Après la remise des prix, le public a prolongé la Poster Night 2018 d'APG|SGA jusqu'à minuit, dans le cadre d'une dinner party.

Vous trouverez tous les détails sur les gagnants et les nominés à l'adresse : www.apgsga.ch/swissposteraward/gagnants

