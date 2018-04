APG SGA : Poster of the Month - on connaît les gagnants

Retour

03.04.18

Le concours est terminé et le Poster of the Month a été désigné. Après un coude-à-coude passionnant, voici les sujets qui l'ont emporté.​

Rang 1 : 50 years of BigMac - MWG McDonald's Schweiz Werbe-Genossenschaft, Bern

Rang 2 : Swisspatat - swisspatat, Bern

Rang 3 : Zweifel - Zweifel Pomy-Chips AG, Zürich

Rendez-vous sur l'aperçu du gagnant.

