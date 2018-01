APG SGA : |SGA Interaction teste l’application Blockchain dans le domaine Smartcity

Retour

29.01.18

Pour tester des modèles commerciaux d'avenir s'appuyant sur des données, APG|SGA participe à une preuve de concept de la start-up Blockchain IOTA. Ainsi, dans l'Internet des objets (Internet of Things, IoT), des données de l'espace public sont disponibles sur une place de marché des données.

APG|SGA Interaction réalise un cas de test dans le domaine Smartcity. Dix capteurs ont été installés à cette fin sur des supports publicitaires d'APG|SGA dans toute la Suisse, dans le but de mesurer des valeurs telles que la température, le CO2 et d'autres facteurs. Les capteurs sont reliés à Internet via le réseau LoRa de Swisscom et livrent régulièrement des données au serveur d'APG|SGA. L'objectif est de mettre ces données à la disposition des instituts de recherche, villes ou communes intéressés. En collaboration avec la start-up Blockchain IOTA, les capteurs ont été raccordés à une place de marché de données sur laquelle les personnes intéressées peuvent acquérir les données. Dans la phase test, les données seront disponibles gratuitement. Ces données de capteurs seront commercialisées à long terme. Si le test est une réussite, APG|SGA Interaction élargira le réseau de capteurs et apportera son soutien aux villes et communes en tant que partenaire technologique dans le domaine Smartcity.

APG|SGA fait partie d'un groupe de plus de vingt entreprises dans le monde - dont Bosch, Deutsche Telekom, Fujitsu et Philips - qui travaillent en collaboration avec IOTA sur cette preuve de concept. IOTA est une organisation à but non-lucratif sise à Berlin, dont le but est d'installer un standard blockchain dans le domaine IoT. IOTA se classe parmi les 10 crypto-monnaies ayant la plus forte valeur au monde.

Alex Zimmermann, responsable de la mise en œuvre chez APG|SGA Interaction, explique : « La place du marché de données IOTA nous permet de mettre nos données plus facilement à la disposition de tiers intéressées et de monétiser ces données grâce à des microtransactions. La technologie est certes encore nouvelle et les premières applications dans le domaine IoT sont en phase de test, mais je suis persuadé que la technologie sous-jacente présente un gros potentiel pour créer de la transparence et de la confiance dans les échanges de données IoT. Dans le domaine Smartcity, cela engendre beaucoup d'autres possibilités d'application intéressantes pour APG|SGA en collaboration avec des villes et des communes. »

http://lpn.swisscom.ch

http://iota.org

https://data.iota.org

https://https://www.apgsga-interaction.ch/fr/a-propos-de-nous/communique-de-presse/

APGISGA Interaction, Alex Zimmermann, responsable Adtech Lab

Giesshübelstrasse 4, CH-8045 Zurich, T +41 58 220 78 42, alex.zimmermann@apgsga.ch

APGISGA, Société Générale d'Affichage SA, service de presse

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich, T+41 58 220 70 71, media@apgsga.ch

