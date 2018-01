Swiss Poster Award 2017 aux portes de la finale : la sélection compte 28 campagnes nominées

Retour

30.01.18

Les nominés pour le prix de la publicité extérieure suisse Swiss Poster Award 2017 ont été sélectionnés. Le jury d'experts a retenu 28 campagnes sur les 230 qui lui ont été soumises. La distinction la plus prestigieuse de Suisse en matière d'affichage sera remise aux gagnants lors de l'« APG|SGA Poster Night », le jeudi 8 mars 2018.

Un jury d'experts, composé de vingt personnalités expérimentées issues de la publicité, de la culture et du design, a étudié 230 contributions au concours sous la direction de Christian Brändle, président du jury. Au total, 28 campagnes de publicité extérieure l'ont séduit, entre autres par leur originalité, leur mise en œuvre percutante du message publicitaire et leur réalisation graphique. Ces campagnes ont été nominées dans six catégories du concours pour le Swiss Poster Award 2017.

Les noms des lauréats récompensés par l'or, l'argent et le bronze, ainsi que le « Poster of the Year 2017 » seront révélés le 8 mars 2018 lors de l'« APG|SGA Poster Night » qui se déroulera au Samsung Hall. L'animatrice de télévision et de radio Alexandra Maurer assurera le déroulement de la soirée. Elle présentera les finalistes et remettra les prix aux gagnants en compagnie des laudateurs du jury d'experts. C'est à Marcel Weiss et son équipe que l'on doit l'étonnant décor en technologie 3D Mapping. Quelque 350 invités ont été conviés à la remise des prix qui sera suivie d'un souper.

La remise du Swiss Poster Award a lieu chaque année. Il souligne l'importance de l'affiche et met à l'honneur la diversité, la créativité et le fort impact de la publicité extérieure en Suisse.

Informations et impressions

www.swissposteraward.ch

www.apgsga.ch/jury

Contact

Christian Brändle, président du jury, directeur du Musée du design de Zurich

Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zurich, T +41 43 446 67 02, christian.braendle@zhdk.ch

Contact et accréditation des médias

APGISGA, Société Générale d'Affichage SA, service de presse

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich, T+41 58 220 70 71, media@apgsga.ch

Téléchargements Communiqué de presse