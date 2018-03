Apollo Global Management LLC : Les fonds affiliés à Apollo Global Management et Realty Partners forment un partenariat afin de capter des investissements immobiliers en Italie

Certains fonds affiliés à Apollo Global Management, LLC (avec ses filiales consolidées, « Apollo » ) (NYSE : APO) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Realty Partners destiné à investir de manière sélective sur le marché immobilier italien.

La stratégie a pour cible l'investissement dans des actifs présentant un potentiel de valorisation (conversion, restructuration, repositionnement du marché). Les actifs peuvent provenir de cessions ordinaires et extraordinaires, d'acquisitions de sociétés immobilières ou d'investissements dans des PNP.

« L'Italie - a déclaré Roger Orf, partenaire d'European Principal Finance et directeur de l'immobilier en Europe chez Apollo - est un marché stratégique en termes de prévision de croissance immobilière dans les années à venir. Nous souhaitions renforcer notre présence grâce à un partenariat avec des professionnels hautement qualifiés partageant notre approche d'un investissement axé sur la valeur, ce qui explique pourquoi nous avons décidé de travailler avec Realty Partners.

« Nous sommes très heureux - a ajouté Steve McElwain, partenaire d'European Principal Finance chez Apollo - de renforcer nos activités d'investissement sur le marché immobilier italien et nous espérons injecter d'importants capitaux dans les prochaines années. Realty Partners a de solides références dans tous les macro environnements et une expertise bien établie en matière de création et d'exécution qui complète notre équipe. »

Luca de Ambrosis Ortigara, partenaire fondateur de Realty Partners a déclaré : « C'est un honneur pour nous qu'Apollo ait choisi d'investir dans notre pays à nos côtés et nous voyons cela comme un acte de confiance important. Nous pensons que notre expérience face à un large éventail de types d'actifs et notre approche professionnelle des activités de sourcing et de gestion d'actifs, permettra à Apollo d'avoir accès à des opportunités attractives et de mettre en place des stratégies destinées à révéler leur valeur. »

« Nous sommes ravis d'être le partenaire privilégié d'Apollo, ici en Italie - a poursuivi Umberto Vitiello, fondateur de Realty Partners - en permettant de gérer l'ensemble du processus d'investissement, en allant des acquisitions aux cessions. Notre objectif est de fournir à la fois des capitaux et un savoir-faire industriel afin de créer une valeur significative dans un marché très exigeant et en constante évolution. »

Andrea Moneta, conseillère principale en Italie et partenaire d'exploitation des services financiers chez Apollo a conclu : « Je suis ravie que Luca et Umberto aient accepté de collaborer avec nous pour développer nos compétences en immobilier, en Italie, et nous sommes impatients de travailler avec eux. L'accord avec Realty Partners représente le troisième d'une série d'initiatives récentes annoncées par Apollo (ainsi que l'annonce récente des partenariats avec DeA Capital pour des investissements dans des PNP et avec Apeiron Management pour des investissements en crédits illiquides) afin de profiter de l'occasion pour Apollo de proposer des solutions sur mesure répondant aux besoins spécifiques du marché italien. »

NOTES AUX ÉDITEURS

À propos d'Apollo Global Management

Apollo est l'un des leaders mondiaux de l'investissement alternatif avec des bureaux à New-York, Los Angeles, Houston, Chicago, Bethesda, Toronto, Londres, Francfort, Madrid, Luxembourg, Mumbai, Delhi, Singapour, Hong-Kong et Shanghaï. Le 31 décembre 2017, Apollo détenait des actifs sous gestion pour un montant d'environ 249 milliards de dollars en capital privé, crédit et biens immobiliers, investis dans un groupe central composé de neuf secteurs où Apollo dispose de connaissances et ressources considérables. Pour de plus amples informations à propos d'Apollo, veuillez visiter le site www.agm.com

À propos de Realty Partners

Realty Partners a été fondé en 2003 par d'éminents professionnels, au long parcours immobilier sans précédent, Giulio Malfatto, Umberto Vitiello et Luca de Ambrosis Ortigara, dans le but de soutenir des investisseurs tiers en tant que plate-forme stratégique locale, tout en créant de la valeur et des rendements ajustés en fonction du risque sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière. L'indépendance, le modèle intégré, l'alignement des intérêts, l'éthique et la transparence sont ses principales valeurs fondamentales. L'équipe de Realty Partners, basée à Milan, est aujourd'hui dirigée par deux associés-directeurs, Umberto Vitiello et Luca de Ambrosis Ortigara, qui ont travaillé main dans la main pendant plus de 20 ans, en collaboration avec Vincenzo Buonocore et Fausto Maria Monachesi, totalisant ainsi plus de 100 ans d'expérience.

