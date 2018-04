AMS dévoile des objectif de ventes décevants : APPLE mis en cause

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le secteur des semi-conducteurs est à la peine en Europe, AMS, qui est un des fournisseurs d’Apple, a dévoilé lundi soir des prévisions de ventes très décevantes. Une déception que les investisseurs ont mis sur le compte d’Apple, dont l’action a été sous pression en fin de semaine dernière. Les investisseurs s’inquiétaient d’un moindre succès commercial que prévu pour l’iPhone… AMS anticipe un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 220 et 250 millions de dollars, soit en croissance de 10% à 25%. Le consensus Bloomberg s'élevait à 340,9 millions de dollars.Alors que le fabricant parle d'une transition fortement accélérée pour un produit afin d'expliquer ses prévisions décevantes, Credit Suisse estime qu'Apple a mis fin à l'iPhone X.Sur les trois premiers mois de l'année, les revenus ont atteint 452,7 millions de dollars, en progression de 147%. Le résultat opérationnel ajusté est, lui, ressorti à 77,3 millions de dollars, soit 17% des revenus, contre respectivement 5 millions de dollars et 3% au premier trimestre 2017.En dépit de ce ralentissement à court terme, AMS a confirmé sa prévision d'une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 60% entre 2016 et 2019. Il cible par ailleurs toujours une marge opérationnelle (Ebit) ajustée de 30% à partir de 2019.