APPLE : KeyBanc Capital Markets abandonne sa recommandation positive

KeyBanc Capital Markets a réduit sa recommandation de Surpondérer à Pondérer en ligne et affiche un objectif de cours de 178 dollars sur Apple après la publication des résultats trimestriels. Selon le bureau d’études, les résultats du premier trimestre et les perspectives pour le second suggèrent une demande faible pour les iPhone et une pression persistante sur la marge. Il explique cette tendance par la saturation du marché des smartphones haut de gamme et une capacité à augmenter ses prix plus faible.S'agissant de la volonté du groupe d'afficher une position de cash neutre, l'analyste évoque une hausse de 50% du dividende tous les ans jusqu'en 2020 et des rachats d'actions de 90 milliards en 2018 et 2019, ainsi que de 80,6 milliards en 2020.