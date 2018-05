APPLE : résultats meilleurs que prévu grâce aux services et 100 milliards de rachats d'actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alors que les investisseurs s’inquiétaient depuis près de 15 jours de possibles résultats décevants en raison de ventes d'iPhone plus faibles que prévu, Apple a présenté hier soir des résultats et perspectives meilleurs que prévu. Si effectivement, la firme à la pomme a légèrement déçu au niveau du nombre d’iPhone commercialisés, elle a présenté des revenus tirés des services plus élevés qu’anticipé.Au second trimestre, clos fin mars, de son exercice 2018, Apple a généré un bénéfice net en progression de 25,3% à 13,82 milliards de dollars, soit 2,73 dollars par action. Ce dernier a dépassé de 5 cents le consensus Reuters. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 16% à 61,14 milliards de dollars, surpassant là aussi les attentes du marché de 60,84 milliards de dollars.Les ventes en volumes d'iPhone se sont, elles, révélées un peu courtes. Apple a écoulé 52,217 millions d'iPhone, en hausse de 3%, ce qui est plus faible qu'attendu : 52,3 millions. Le chiffre d'affaires généré par ce produit a cependant augmenté de 14% à 38 milliards de dollars grâce à une progression du prix de vente moyen de 655 à 728 dollars. Ce dernier a bénéficié en particulier du lancement de l'iPhone X, mais il est ressorti sous les attentes : 742 dollars.Si la croissance générée par les iPhone ralentit du fait d'un marché mature, l'activité de services, qui comprend en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, prend le relais. Elle a vu ses ventes bondir de 31% à 9,19 milliards de dollars, un montant record et bien supérieur au consensus Reuters s'élevant à 8,3 milliards. Apple Music a notamment dépassé le cap des 40 millions d'abonnés payants.Apple a réservé d'autres bonnes surprises à ses actionnaires, à commencer par des perspectives meilleures que prévu. Sur le trimestre en cours, la firme à la pomme cible des revenus compris entre 51,5 et 53,5 milliards de dollars alors que les analystes tablent sur 51,64 milliards.Cerises sur la gâteau, la firme de Cupertino (Californie) a annoncé un programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars et une hausse du dividende trimestriel de 16% à 73 cents par action.