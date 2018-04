Apple : Enquête approfondie de la Commission européenne sur l'offre d'Apple sur Shazam

Apple avait confirmé l'acquisition de Shazam Entertainment en décembre, une opération destinée à concurrencer plus efficacement Spotify, le leader du secteur.

L'exécutif européen redoute qu'"Apple n'ait accès à des données sensibles sur le plan commercial concernant les clients de ses concurrents pour la fourniture de services de diffusion de musique en continu dans l'EEE (Espace économique européen)".

"L'accès à de telles données pourrait permettre à Apple de cibler directement les clients de ses concurrents et de les encourager à choisir Apple Music. En conséquence, les services concurrents de diffusion de musique en continu pourraient se voir désavantagés sur le plan concurrentiel", ajoute la Commission.

"De plus, bien qu'à ce stade, la Commission ne considère pas Shazam comme un point d'entrée essentiel vers les services de diffusion de musique en continu, elle examinera plus avant si les concurrents d'Apple Music seraient lésés si à l'issue de l'opération, Apple venait à décider que l'application Shazam n'aiguillerait plus ses clients vers eux".

La Commission se donne jusqu'au 4 septembre pour rendre sa décision.

Elle avait ouvert une enquête préliminaire en février sur requête de sept pays européens, dont la France, l'Italie, l'Espagne et la Suède.

