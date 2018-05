Apple : La valeur du jour à Wall Street - APPLE au firmament grâce à Warren Buffett

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BERKSHIRE HATHAWAY 0.84% 295059.9999 -3.54%

Apple connaît un retour en grâce auprès des investisseurs depuis plusieurs jours. Après avoir rassuré mardi soir en dévoilant des résultats et perspectives meilleurs que prévu, le fabricant de l’iPhone bénéficie depuis vendredi du soutien de Warren Buffett. Lors d'une interview accordée à CNBC, le célèbre investisseur a indiqué que sa société, Berkshire Hathaway, avait acheté 75 millions d'actions Apple supplémentaires au premier trimestre. Il détient désormais environ 240 millions d'actions Apple.Résultat, l'action a déjà clôturé vendredi sur un niveau record. Sa dynamique ne se dément pas aujourd'hui : elle progresse de 1,89% à 187,31 dollars et affiche une capitalisation supérieure à 900 milliards de dollars.Lors de son entretien accordé à la chaine américaine, Warren Buffett a déclaré qu'il détiendrait 100% d'Apple s'il le pouvait. A la suite de ces nouvelles acquisitions de titres, Berkshire Hathaway est devenu le troisième actionnaire de la firme à la pomme, derrière les gérants Vanguard et BlackRock.Warren Buffett était entré au capital d'Apple il y a deux ans en achetant 9,81 millions d'actions lorsqu'elle cotait moins de 100 dollars.