Apple : investit pour une fusion de l'aluminium sans carbone

11/05/2018

Apple confirme ce jour faire partie des investisseurs du joint-venture formé par Rio Tinto et Alcoa.



Ces deux dernières entreprises, réunies sous le nom d'Elysis, prévoient de commercialiser une nouvelle technologie éliminant les émissions de gaz à effet de serre lors de la fusion de l'aluminium.



'L'aluminium est un composant essentiel de nombreux produits Apple et, pendant plus de 130 ans, il a été produit de la même manière. Mais cela s'apprête à changer', annonce la firme de Cupertino.



'Les géants de l'aluminium Alcoa Corporation et Rio Tinto Aluminium ont annoncé aujourd'hui la création d'une coentreprise visant à commercialiser une technologie brevetée qui élimine les émissions directes de gaz à effet de serre du processus traditionnel de fusion. C'est un progrès révolutionnaire dans la fabrication de l'un des métaux les plus utilisés au monde', se félicite Apple.



Le lancement de cette coentreprise sera soutenu par un investissement de 188 millions de dollars canadiens (123 millions d'euros), réalisé par Rio Tinto, Alcoa, les gouvernements de Québec et du Canada, ainsi que par Apple, ce dernier assurant également un support technique.



