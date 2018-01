Apple : la production d'iPhone X devrait ralentir

30/01/2018 | 16:45

Déjà en baisse de 2,1% hier, le titre Apple abandonne encore 0,7% après environ une heure de cotation à Wall Street, alors que la presse évoque un abaissement de l'objectif de production de l'iPhone X.



A en croire le Nikkei Asian Review, la marque à la pomme a averti ses fournisseurs que l'objectif de production serait du modèle précité serait ramené à 20 millions d'exemplaires au premier trimestre en raison de ventes inférieures aux attentes.



Les objectifs de production des iPhone 7, 8 et 8 Plus seraient pour leur part inchangés.



Apple publiera ses comptes du premier trimestre dans la nuit. Ils seront comme de coutume attendus au tournant...





