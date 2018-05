Apple : les ventes d'iPhone continuent d'augmenter

02/05/2018 | 10:49

Apple a vendu plus d'iPhone que prévu en ce début d'année 2018, et ses prévisions pour le prochain trimestre sont également jugées encourageantes. Le groupe a aussi annoncé un nouveau programme de rachat d'actions et un fort relèvement du coupon. Les négociations pré-marché augurent d'une hausse du titre de 3% à Wall Street tout à l'heure.



Au terme du 2e trimestre de son exercice décalé 2017/2018, soit de janvier à mars, le groupe technologique de Cupertino a enregistré un CA de 61,1 milliards de dollars (+ 16% sur un an). Sur la période, l'iPhone, qui concentre 62% du CA, a été vendu à 52,2 millions d'unités, chiffre en hausse de 2,9% sur un an. Les ventes en région 'Grande Chine' ont augmenté de 21,4% à 13 milliards de dollars, soit plus du cinquième des facturations.



Le résultat opérationnel a pris de 12,7% à près de 16 milliards de dollars et le résultat net prend 25,3% à 13,8 milliards (2,73 dollars par action). Tim Cook, le directeur général d'Apple, s'est félicité du meilleur 2e trimestre de l'histoire du groupe.



Apple a en conséquence décidé de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars et de relever le dividende trimestriel de 16%, à 0,73 dollar par action.



La direction vise enfin, pour le 3e trimestre 2017/2018, un CA de 51,5 à 53,5 milliards, et une marge brute de 38 à 38,5%.



'Les comptes d'Apple étaient conformes à ses prévisions, que la société manque rarement. Plus important : la prévision de CA pour le 3e trimestre, supérieure à 50 milliards, est meilleure que redouté', commentent ce matin les analystes d'UBS.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.