Apple : songe à mettre ses puces dans les Mac à la place d'Intel-Bloomberg

2 avril (Reuters) - Apple prévoit d'équiper ses ordinateurs Mac avec ses propres puces dès 2020 en remplacement des processeurs fournis par Intel, rapporte Bloomberg lundi en s'appuyant sur des sources proches du dossier.

Ces informations ont fait chuter le cours de l'action Intel à la Bourse de New York. Elle perdait 8,34% à GMT.

Ce projet, baptisé Kalamata, n'en est encore qu'à un premier stade de développement mais il s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large mise au point par Apple pour que ses différentes familles d'appareils fonctionnent de manière plus proche et avec des interactions facilitées, d'après Bloomberg.

Apple et Intel n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de Reuters. (Arjun Panchadar à Bangalore Bertrand Boucey pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INTEL CORPORATION -6.16% 48.89 12.83%