De passage sur CNBC tôt ce matin, l’homme d’affaires américain Warren Buffett a lâché une petite bombe : son holding a augmenté sa participation dans Apple de 165,3 millions à 240,3 millions d’actions et devient dès lors le troisième plus gros actionnaire de la firme à la pomme. Cette annonce intervient au bon moment pour le conglomérat qui tient demain sa grand-messe annuelle, l'assemblée générale couplée à la publication des résultats du premier trimestre 2018. L'action Berkshire Hathaway a en effet encaissé une chute de près de 4% depuis le début de l’année, alors que le Dow Jones n'a cédé que 3,2%. La forte exposition du holding au secteur bancaire a lourdement dégradé sa performance. Mais Apple est en hausse de 5,2% dans l'intervalle.





