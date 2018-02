David Meurisse Contributeur / Associé Surperformance Suivre David Meurisse Bon timing en données hebdomadaires Stratégie du 07/02/2018 | 16:18 achat En cours

Cours d'entrée : 161.75$ | Objectif : 173.5$ | Stop : 154.9$ | Potentiel : 7.26% Le titre Apple présente une configuration technique intéressante dans une optique à moyen terme. En effet, le support des 156.99 USD ressort comme une zone pertinente en données hebdomadaires pouvant contenir les vélléités baissières.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Apple représente actuellement 4.62 % du portefeuille Investisseur USA. Une position a été ouverte le 09/12/2016 au cours de 114.20 $. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur USA géré par Zonebourse.com.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 156.99 USD en données hebdomadaires.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 156.99 USD.

Points faibles Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

