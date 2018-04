Applied DNA Sciences : signe des accords définitifs avec Colorcon portant sur le balisage moléculaire dans les marchés des produitss pharmaceutiques et nutraceutiques

Ces accords incluent des paiements échelonnés ainsi que des redevances de concession de licences à long terme au bénéfice d'Applied DNA suite aux ventes.

Applied DNA Sciences, Inc., (NASDAQ: APDN) ("Applied DNA" ou la "Société") a signé un accord de licence et de coopération, ainsi qu'un contrat d'approvisionnement connexe (collectivement appelés les "Accords"), avec prise d'effet au 31 mars 2018, avec Colorcon, Inc. ("Colorcon"), portant sur l'utilisation des balises moléculaires SigNature® de la gamme de produits Colorcon d'Applied DNA, et l'accès aux technologies d'authentification connexes. Ces Accords font suite au protocole d'accord (MOU) annoncé le 18 décembre 2017.

Aux termes de ces Accords, Applied DNA accorde à Colorcon un droit mondial exclusif d'utilisation des balises moléculaires et technologies d'authentification correspondantes de la Société dans les films de revêtement des applications de formes posologiques de médicaments solides administrés par voie orale, desquels Colorcon est le principal fournisseur mondial, ainsi que des droits non exclusifs d'utilisation des technologies d'encres et de colorants de la Société pour applications de formes posologiques de médicaments solides administrés par voie orale. Conformément aux Accords, Applied DNA fournira des produits de balisage et d'authentification à Colorcon, en échange de redevances à long terme sur la vente de produits Colorcon équipés des balises moléculaires de la Société et sur la vente de services d'authentification connexes. En outre, le premier des deux paiements d'étape est payable à Applied DNA à la signature des Accords. La Société recevra le second paiement échelonné après l'approbation initiale, décernée par une autorité de réglementation, validant son application dans un produit pharmaceutique ou nutraceutique de formes posologiques de médicaments solides administrés par voie orale. Les Accords arriveront à terme à la dernière des échéances, soit au 1er octobre 2032, ou à la dernière date d'échéance de n'importe quel brevet sous licence, conformément aux Accords.

"Avec la signature de ces accords définitifs et le rôle pionnier de Colorcon dans le secteur, nous démontrons notre capacité renouvelée à monétiser notre gamme de balises ADN moléculaires et les services correspondants pour stimuler la croissance de notre chiffre d'affaires. La solution globale, qui intègre notre balise moléculaire au revêtement pelliculaire de Colorcon, ouvre la voie de son adoption par les clients pharmaceutiques, actuels et potentiels, de Colorcon", a déclaré le Dr. James Hayward, président-directeur général d'Applied DNA. Et le Dr Hayward d'ajouter: "Les balises moléculaires offriront une traçabilité pour les audits et l'application des lois et, peut-être plus important encore, la confirmation scientifique de l'authenticité du médicament au patient et à toutes les personnes de la chaîne logistique, y compris les pharmaciens, distributeurs et fabricants. C'est pour nous un honneur de travailler avec un leader mondial dont le canal de vente élargit notre accès commun au marché."

"Nos équipes ont déjà entamé des discussions actives avec des clients potentiels", a affirmé Kelly Boyer, directrice générale en charge de l'unité des revêtements pelliculaires chez Colorcon, Inc.

"Colorcon jouit d'une renommée bien établie en matière d'innovation et de service. Les balises moléculaires SigNature et les technologies d'authentification d'Applied DNA fournissent une valeur ajoutée à l'heure où les régulateurs exigent des acteurs du secteur la mise en oeuvre de solutions de sérialisation permettant de suivre les emballages. Cette collaboration va encore plus loin en facilitant la traçabilité des doses orales solides uniques, ce qui vient compléter les dispositions du Drug Supply Chain Security Act ", a ajouté Mme Boyer.

Les membres de l'équipe de Colorcon possèdent une expérience approfondie dans le domaine de la conformité réglementaire mondiale, et l'équipe de direction de Applied DNA dispose d'une expérience au sein de l'industrie pharmaceutique. La Société a déjà développé ses capacités pour répondre à la demande des vastes écosystèmes commerciaux mondiaux. Les balises moléculaires d'Applied DNA ont déjà été intégrées à plus de 200 millions de livres de coton, 15 millions de livres de fibres synthétiques, et 800 000 microcircuits destinés au Ministère de la Défense américain. Les portails de données de la Société, qui permettent chaque jour l'exécution de centaines de milliers de transactions de données, ont stocké plus de 300 000 rapports d'analyse d'échantillons, et échangent actuellement des données avec de nombreuses plateformes tierces.

À propos de Colorcon®

Colorcon est un chef de file mondial du développement, de la fourniture et de l'assistance technique des revêtements pelliculaires formulés, de technologies à libération modifiée, et d'excipients fonctionnels destinés à l'industrie pharmaceutique. Les produits et technologies de Colorcon bénéficient d'un vaste ensemble de données d'applications et de services à valeur ajoutée permettant de soutenir toutes les phases de conception et d'élaboration de doses orales solides de médicament. Sa spécialisation dans les problématiques de marché et son développement technologique ont valu à Colorcon une renommée internationale en qualité de fournisseur pharmaceutique de référence. Cette renommée se fonde sur la qualité supérieure des produits, l'assistance technique inégalée, l'assistance réglementaire exhaustive et le réseau de distribution sans faille de la Colorcon.

À propos d'Applied DNA Sciences

Applied DNA est un fournisseur de technologies moléculaires qui assurent la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, la lutte contre les contrefaçons et les vols, le génotypage des produits et la production en masse d'ADN à des fins de diagnostic, de médecine personnalisée et de thérapeutique.

Applied DNA rend la vie concrète et sûre grâce à des solutions technologiques moléculaires innovantes qui aident les entreprises, les gouvernements et les particuliers à protéger leurs produits, marques, chaînes logistiques et propriété intellectuelle contre le vol, la contrefaçon, la fraude et le détournement. La plateforme propriétaire "CertainT®" basée sur l'ADN peut être utilisée pour identifier, libeller, tester et suivre des produits, afin de contribuer à garantir l'authenticité, l'origine, la traçabilité, la pérennité et la qualité des produits.

SigNature® DNA représente un ingrédient technologique se trouvant au cœur d'une gamme de solutions de sécurité et d'authentification non-copiables, destinées à un vaste éventail de secteurs, notamment les secteurs pharmaceutique et nutraceutique, textile et des matériaux militaires; BackTrac® et DNAnet®, des technologies de prévention des vols et des pertes; et digitalDNA®, une technologie puissante de suivi et de traçabilité. Nos produits fournissent une chaîne de preuves scientifiques dans les grands écosystèmes commerciaux.

Énoncés prospectifs

Les déclarations formulées par Applied DNA dans le présent communiqué de presse peuvent être de nature "prospective", au sens du Private Securities Litigation Act of 1995. Les énoncés prospectifs décrivent les plans, projections, stratégies et attentes d'Applied DNA, sont basés sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société. Les résultats réels peuvent varier de manière substantielle par rapport à ceux attendus, en raison d'un chiffre d'affaire insuffisant, de ressources financières limitées, d'une adoption limitée par le marché, d'antécédents de pertes nettes, de la concurrence, du risque de non-obtention des autorisations réglementaires et d'autres facteurs détaillés dans les rapports et dossiers déposés par Applied DNA auprès de la SEC, y compris dans le rapport annuel de la Société, figurant sur le formulaire 10-K déposé le 28 décembre 2017, et dans le rapport trimestriel de la Société figurant sur le formulaire 10-Q déposé le 8 février 2018, disponibles sur www.sec.gov. Applied DNA rejette toute obligation de mettre publiquement à jour les énoncés prospectifs au regard d'informations, d'événements ou de circonstances se produisant après la date du présent communiqué de presse, afin d'illustrer des événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

