Applied Materials : bat le consensus au 2e trimestre

Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net par action ajusté en progression de 54% à 1,22 dollar au titre de son deuxième trimestre 2017-18, battant ainsi de huit cents l'estimation moyenne des analystes.



L'équipementier californien pour l'industrie des semi-conducteurs a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 2,4 points à 30,2%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 29% à un peu moins de 4,6 milliards de dollars.



Pour le trimestre en cours, il vise un BPA ajusté entre 1,13 et 1,21 dollar, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 4,33 et 4,53 milliards, en croissances annuelles respectives de 36% et de 18% aux milieux de ces fourchettes-cibles.



